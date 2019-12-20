Гончарук "закрыл" бюджет: стало известно, чем обернется для украинцев

Остановка финансирования из бюджета может не только ударить по программам строительства в регионах, но и подстегнет чиновников брать взятки.

Такое мнение высказал журналист Юрий Бутусов в Facebook. Он заявил, что объяснение премьера Алексея Гончарука о ситуации вокруг скандала с бюджетом "не во всем отвечает реальности".

В частности, он не согласился с утверждением Гончарука, что ничего страшного в остановке финансирования нет, так как чиновники якобы под конец года имеют обыкновение или закупать на несколько миллионов гривен канцтовары, или воровать эти деньги.

"Канцтовары на следующий год надо закупать. Иначе чиновникам надо будет брать взятки и покупать их за чей-то другой счет. Очень много важных проектов получают деньги или завершают реализацию в последнем месяце", – написал Бутусов.

Если кто-то присваивает деньги, то это нужно расследовать. А пересматривать все выплаты казначейства вручную невозможно и неэффективно, тем более, что, по словам Бутусова, закон не предусматривает пересмотр бюджета таким образом.

Какие будут последствия

Бутусов заявил, что из-за остановки финансирования будет нанесен ущерб многим программам регионального строительства, которые осуществляются местными бюджетами совместно с центральным. Также он отметил, что ручное выделение средств стимулирует коррупцию. А еще не позволит просчитать последствия и вполне вероятно, что государство получит большие убытки.

"Очевидно, что настоящей причиной является провал доходов бюджета в 2019-м году, и желание правительства в ручном режиме найти, где можно обрезать и сэкономить расходы, чтобы сократить бюджетный дефицит", – заявил журналист.

Бутусов считает, что причина этих проблем кроется в финансовой и экономической политике Кабмина и НБУ.

"Занижение курса гривны позволило Кабмину привлечь средства в спекулятивную пирамиду ОВГЗ. И Минфин радостно рапортует, что за счет этого удалось снизить стоимость обслуживания госдолга. Но с другой стороны, власти нанесли огромный урон украинским экспортерам. То есть ударили по тем, кто платит налоги в стране и привлекает инвестиции. Плюс отсутствие политики и координации между силовыми структурами в борьбе с коррупцией, экономическими преступлениями, таможенным мошенничеством", – заявил Бутусов.

Он отметил, что сокращение трат и доходов бюджета-2019 не решает проблем, которые привели к дефициту. А это значит, что они ударят и по бюджету 2020 года.

Выплаты из бюджета

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