Предприниматели устроили бунт возле Кабмина: начались стычки с полицией

Под Кабмином утром в среду, 29 апреля, началась акция протеста предпринимателей. Они требуют отменить карантин с 1 мая.

Об этом сообщил Telegram-канал сайта "Страна" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы). "Улица Грушевского перекрыта транспортом протестующих, которые вступили в перепалку с полицией", – говорится в сообщении.

Сегодня состоится очередное заседание правительства. На нем должны рассмотреть вопрос продления карантина.

strana.ua

Полицейские требуют от людей покинуть проезжую часть. Предприниматели в свою очередь напоминают о том, что пришли защищать свои права.

Протестующие заявляют, что карантин должен быть для всех. "Эпицентр работает, Рошен, Макдоналдс работают, не работает только малый бизнес. Если карантин, то для всех", – цитирует издание слова одного из митингующих, владельца кофеен Эльдара.

(Видео – Telegram-канал "Политика Страны").

Около 9.30 полиция попыталась разогнать людей. В итоге они освободили проезжую часть для движения транспорта.

strana.ua

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