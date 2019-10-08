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8 октября • обновлено в 11:27
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Предприниматели из 22 стран соберутся в Киеве на Лаборатории Онлайн Бизнеса

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С 17 по 19 мая в киевском Дворце спорта прошел крупнейший в Восточной Европе международный саммит по привлечению клиентов из интернета – Лаборатория Онлайн Бизнеса 2019. На событии побывало более 7250 предпринимателей из 22 стран мира.

Уже открыт официальный сайт ЛОБ20, где есть вся информация о предстоящем ивенте. Стало известно, что новая Лаборатория пройдет с 29 по 31 мая. Место – Дворец спорта. Организаторы заявляют, что в 2020-м также ожидается более 7 000 участников.

По словам основателя компании GeniusMarketing Олеся Тимофеева, на сцену Лаборатории Онлайн Бизнеса 2020 выйдет состав спикеров, который станет одним из лучших за всю историю бизнес-саммитов в СНГ.

Напомним, что в 2019-м перед участниками выступили топ-эксперты и предприниматели с мировыми именами:

  • Человек из TOP-100 Forbes Ukraine, автор самого популярного на YouTube бизнес-канала Big Money Евгений Черняк.

  • Сооснователь первого украинского мобильного банка Monobank Дмитрий Дубилет.

  • Основатель компании TemplateMonster Давид Браун.

  • Совладелец и директор сети ресторанов "Суши Мастер" Алекс Яновский.

  • Вице-президент по маркетингу компании Readdle Денис Жаданов.

  • Владелец агентства видеомаркетинга SHATYRKO Андрей Шатырко.

Сами спикеры отметили событие в своих соцсетях:

Прямо сейчас есть возможность забрать 2 билета по цене 1 на Лабораторию Онлайн Бизнеса 2020. Для этого достаточно забронировать участие на официальном сайте – gmsummit.me.

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