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Предприниматель из Кропивницкого похвастался банкоматом ПриватБанка: в сети ажиотаж

Ярослав Маркин
Ярослав Маркин
Рынки и компании
1,3 т.
Предприниматель из Кропивницкого похвастался банкоматом ПриватБанка

Предприниматель из Кропивницкого похвастался банкоматом ПриватБанка.

В Украине у одного из банкоматов ПриватБанка заметили табличку с политической агитацией. В сети возник ажиотаж и масса шуток по этому поводу.

Снимок опубликовали на официальном Twitter ПриватБанка 9 сентября, где он сразу собрал множество комментариев.

"Банкомат установлен по многочисленным просьбам жителей поселка Горного при содействии Александра Дудина", – написано на объявлении у банкомата.

Фотографию ПриватБанк прокомментировал с помощью емодзи "задумчивое лицо", мол "понятия не имеем, о чем идет речь".

Объявления у банкомата

Объявления у банкомата Twitter / ПриватБанк

OBOZREVATEL выяснил, что речь идет о бизнесмене из Кропивницкого Александре Дудине, который является директором сети магазинов "Черняховские колбасы".

Время от времени он устраивает в поселке Горном праздники для местных жителей (например, на День защиты детей), или помогает решать бытовые проблемы. Так, в июле местные СМИ сообщали, что он за свои деньги отремонтировал разрушенный мостик. Интересно, что в публикации особо отмечалось, что Дудин "не баллотируется на выборах и не является депутатом".

Мы позвонили предпринимателю, чтобы узнать, действительно ли он имеет отношение к установке банкомата, а если да, то как он мог повлиять на решение банка о выборе места. Но Дудин, выслушав вопрос, сказал, что находится за рулем и ему неудобно говорить.

Позже позвонила его помощница, однако комментировать вопрос телефону она отказалась.

Посмеялись с "совкового" штампа

В комментариях под сообщением ПриватБанка пользователи Twitter стали иронизировать как с "совкового" штампа "по многочисленным просьбам трудящихся", так и с самого способа привлечь так к себе внимание.

"В нашей стране еще со времен "совка" все делалось "по просьбе трудящихся" – например – повышения цен или запрет алкоголя...", – написаа Ирина.

Люди напомнили "обычаи" из СССР

Люди напомнили "обычаи" из СССР twitter.com/privatbankua

"По многочисленным просьбам обещаю помочь, чтобы деньги из банкомата выдавались всем, кто знает пароль к своей карте Приват", – посмеялся Yurii Zitatyk.

Пользователи иронизируют с советских штампов

Пользователи иронизируют с советских штампов twitter.com/privatbankua

"Дождь пошел по многочисленным просьбам жителей села и содействию А. Дудина", – написал Bohdan Kokovych.

"Гениально, челлендж начался! Теперь в каждом селе рядом с банкоматом депутатская реклама будет", – ответил Azzurro Del Mare.

В Twitter посмияслись по рекламе

В Twitter посмияслись по рекламе twitter.com/privatbankua

"Листья пожелтели по просьбе местного населения", – прокомментировал Тыква Хоккайдо.

"... при содействии кандидата!", – ответил salomon.

Пользователи начали обыгрывать тезис о "по просьбе населения"

Пользователи начали обыгрывать тезис о "по просьбе населения" twitter.com/privatbankua

А в конце острые на язык пользователи Twitter запустили цепочку из комментариев, в котором возвели заявление предпринимателя до полного абсурда:

  • Этот банкомат выдает деньги при содействии Александра Дудина

  • Этот банкомат выдает деньги Александра Дудина

  • Этот банкомат выдает деньги только Александру Дудину

  • Этот банкомат выдает Александра Дудина

  • Этот Александр Дудин выдает банкоматы

  • Этот банкомат выдает себя за Александра Дудина

  • Этот Александр Дудин выдает себя за банкомат

Цепочка "абсурдных" комментариев

Цепочка "абсурдных" комментариев twitter.com/privatbankua

Как сообщал OBOZREVATEL, 53 года назад 27 июня 1967 в районе Энфилд на севере Лондона в отделении британского банка Barclays был установлен первый в мире банкомат. Он назывался Automated Teller Machine (ATM).

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