Предпримут брутальные шаги: Украина задумала ограничить ввоз сыров из ЕС

Правительство Украины может предпринять "брутальные шаги", чтобы защитить украинских производителей от импорта сыров и другой молочной продукции из ЕС.

Об этом заявил торговый представитель Украины Тарас Качка в интервью "Европейской правде". По его словам, либерализация тарифов в рамках торгового соглашения с Евросоюзом создает для Украины невыгодные условия.

Импорт сыров в Украину

"Меня сейчас очень раздражает ситуация с резким ростом импорта сыров и вообще молочной продукции из ЕС в Украину, вплоть до контрабанды... Импорт растет, и это негативно влияет на украинских производителей", – сказал Качка.

По его словам, чтобы это остановить, правительство может пойти на "достаточно брутальные шаги". Например, на защитные меры против импорта сыров в Украине. "Если наши производители обратятся с такой просьбой – это вполне возможно. Импорт вырос почти вдвое за прошедший год, это резким ростом", – отметил Качка.

Впрочем, он признал, что это – негативный сценарий, которого можно избежать при условии большей координации с ЕС.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский Союз временно приостановил ввоз из Украины мяса птицы, мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов из птицы.

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