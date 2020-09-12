Правоохранители расследуют фальсификации детективов НАБУ по делу "Роттердам +" – Вовк

Правоохранительные органы открыли уголовные производства по фактам фальсификаций дела "Роттердам +" детективами Национального антикоррупционного бюро.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" сообщил бывший подозреваемый по делу экс-председатель НКРЕКП Дмитрий Вовк.

"Мне известно, что уже есть уголовные производства по детективам, которые фальсифицировали дело", - сообщил Вовк.

По его словам, в ближайшее время вероятно появятся уголовные производства и по факту растраты бюджетных средств при проведении этого сфабрикованного по мнению Вовка, расследования.

"Логично, что они появятся. Из публичных источников можно легко увидеть, что только на публичные исследования через систему ProZorro они потратили больше 1 млн грн. Поэтому это совершенно резонный вопрос", – добавил экс-глава НКРЕКП.

Вовк отметил, что после официального закрытия дела "Роттердам +" за отсутствием состава преступления, с него сняты все обвинения.

"С меня сняты все обвинения, что подтверждается полученным на руки оригиналом постановления о закрытии дела", - подытожил он.

Напомним, 28 августа САП объявила о закрытии дела "Роттердам +" из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.

11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы "Роттердам +". К этому также ни одна государственная экспертиза, проведенная как по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесение убытков.

9 августа сторона защиты официально получила от САП копию постановления о закрытии этого дела.

Ранее сообщалось, что срок предварительного расследования по делу "Роттердам +" закончился 8 августа. НАБУ и САП не смогли направить дело в суд и остановили расследование на неопределенный срок.