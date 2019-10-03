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3 октября • обновлено в 12:46
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"Правительство коррумпировано": в США ополчились на Украину

2.3т Читать материал на украинском

В США готовят законопроект, который запретит американским топ-чиновникам вести бизнес в Украине – чтобы они не "обросли" коррупционными связями.

Под запрет также попадут их ближайшие родственники. Документ анонсировал сенатор-республиканец Джон Кеннеди, передают "Українські новини".

"По словам сенатора, подготовленный им проект закона лишит членов семей конгрессменов, сенаторов, министров, вице-президента и президента возможности "работать консультантами, сотрудниками, независимыми подрядчиками или членами совета директора в украинских компаниях, владеть более чем 5% акций любых предприятий, ведущих бизнес в Украине или с Украиной", – сказано в материале.

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В заявлении Кеннеди говорится, что правительство Украины "исторически коррумпировано", и "старшие члены нашего правительства не должны быть частью этого поведения".

"Мой законопроект устранит любые проявления неуместности или потенциального конфликта интересов для любого ближайшего члена семьи высокопоставленного чиновника Соединенных Штатов. Лучший способ противостоять искушению – это правильное воспитание, сильный набор ценностей и жесткие законы", – добавил Кеннеди.

Он планирует подать законопроект, как только Конгресс вернется из двухнедельного перерыва 14 октября.

"Правительство коррумпировано": в США ополчились на Украину

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный инспектор Государственного департамента США Стив Линк проведет срочный брифинг в Конгрессе США касательно Украины.

Расшифровка записи телефонного разговора президентов Украины и США была опубликована не в полном объеме. Там пропало минимум 20 минут.

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Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Место
США
Тег
Конгресс США
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Помакрячили пендосы Украину...
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2
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70rus xxx
70rus xxx
Чет везмирзнами не совсем весьмир.
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
Даже для хозяев Украина стала токсичным активом.
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