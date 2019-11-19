Пранкер "Джокер" обнародовал переписку с мэром Чернигова Владиславом Атрошенко, сделанную якобы от имени главы Офиса президента Андрея Богдана.

Они обсуждали скандального нардепа Антона Полякова, который накануне "слил" аудиозапись разговора бывших однопартийцев с начальником полиции Кривого Рога. А еще – застройщика Максима Микитася.

Фейковый "Богдан" интересовался, кто является покровителем Полякова. Атрошенко ответил, что он к нему отношения не имеет, а версию о связи "разгоняют СБУшники".

Новости Мэр Чернигова призвал Украину помириться с Россией

"Уверен, что это чмо ничьим быть не может. Он – невменяемый", – написал вымышленному Богдану Атрошенко.

"Если не твой, значит Бенин", – сделал вывод "Богдан".

"Богдан" поинтересовался, какой компромат есть на Полякова у мэра. Тот ответил, что сталкивался с ним лишь в вопросе о депутатской приемной и по незаконной рекламе, которую якобы просил не снимать Поляков.

Тем не менее, "Богдан" попросил Атрошенко собрать на Полякова компромат и принести папку в приемную в Офисе президента. В ответ мэр попросил об одолжении, связанном с Микитасем.

Атрошенко: Встречная просьба. Мне нужна 1 минута вашего времени. Вопрос связан с Микитасем.

"Богдан". В 2 словах? Тема какая

Атрошенко: ДП УБ (Госпредприятие "Укрбуд", – Ред.)

Они договорились встретиться в приемной Богдана "в среду после 18.00".

При этом пранкер от имени Богдана посоветовал Атрошенко немедленно демонтировать рекламу, которая принадлежит Полякову, и поднять цены на аренду в 2 раза. Также "Богдан" поинтересовался, какой у мэра рейтинг.

"Социология давняя. Где-то полгода назад – 73%", – написал Атрошенко.

В завершение разговора Атрошенко сообщил марку и номер своего автомобиля, чтобы на него выписали пропуск.

Переписка с мэром Атрошенко Телеграм "Джокер"

Переписка с мэром Атрошенко Телеграм "Джокер"

Переписка с мэром Атрошенко Телеграм "Джокер"

Переписка с мэром Атрошенко Телеграм "Джокер"

Переписка с мэром Атрошенко Телеграм "Джокер"

Как отреагировали на переписку

Мэр Атрошенко заявил, что проблем с "Укрбудом" у него нет, передает Delo.ua. "Никакой проблемы с "Укрбудом" у меня нет. Я не знаю о какой переписке идет речь", — ответил мэр.

"Однако, когда мы напомнили о разговоре с якобы Андреем Богданом и процитировали переписку с ним городского головы, Атрошенко о пранке вспомнил, но не стал подтверждать или опровергать факт переписки. Лишь сказал расплывчато: "Это подставное. Как со стороны "Джокера", так и с моей". На уточняющий вопрос, что же это значит, Атрошенко отметил, что "все нормально", попрощался и бросил трубку", – сказано в публикации.

Нардеп Поляков сказал, что переписка его удивила – с Атрошенко у него были нормальные отношения, передает "КП в Украине". По его словам, конфликт с приемной был вокруг месте, где он как нардеп должен принимать людей. Он попросил мэрию выделить ему помещение, а после проволочек арендовал его сам.

Также сугубо деловые отношения, по словам Полякова, были и по рекламе. "У меня было к нему обращение. Его "Черниговская муниципальная Варта" проехала весь город и поставила весь малый бизнес на колени, чтоб снимали рекламу. Там очень много людей. Я к нему обратился, чтоб все было на законном основании. Он мне на это ответил, что не может на них повлиять. Так я и не просил влиять, я просто просил, чтоб все было по закону", – сказал Поляков.

"Джокер" от имени Богдана пообщался с Атрошенко

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат Антон Поляков, которого исключили из фракции "Слуга народа", опубликовал аудиозапись разговора бывших однопартийцев с начальником полиции Кривого Рога, в котором последнего инструктировали, что и с кем "решать".

Пранкер "Джокер" опубликовал переписку с народным депутатом от фракции "Слуга народа" Михаилом Радуцким о зарплатах "в конвертах".

Telegram-канал "Джокера" появился 31 октября. Пранкер уже успел притвориться генпрокурором Русланом Рябошапкой и вывести на чистую воду народного депутата от "Слуги народа" Богдана Яременко, который попался на секс-переписках в Раде.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал