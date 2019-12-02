"Позволю не согласиться": Зеленский жестко ответил РФ из-за "Северного потока-2"

Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что вопрос о новом контракте на транзит российского газа в Европу будет обсуждаться в рамках встречи в "нормандском формате" 9 декабря.
При этом он указал, что переговоры по газу не будут связаны с проблемой войны на Донбассе. Об этом глава государства сказал в интервью западным СМИ Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza, передает "Интерфакс - Украина".
Он сказал, что российский газопровод "Северный поток-2" значительно ослабил позиции Украины на переговорах.
"Хотя наши европейские партнеры утверждают, что это не политический, а экономический проект, я позволю себе не согласиться. Однако если нам удастся заключить новый договор о транзите на срок до десяти лет, если европейцы нам помогут, а Россия не будет противиться этому, тогда мы сможем говорить, что "Северный поток-2" не является политическим проектом. Пока что это утверждение без каких-либо оснований", – считает Зеленский.
Президент Украины отметил, что во время телефонного разговора с ним президент РФ Владимир Путин принял к сведению позицию Украины по вопросу транзита газа.
"Для меня важно, что проблема газа сама по себе является вопросом. Что бы ни пожелали обе стороны, это никоим образом не должны быть связано с Донбассом. Хотя я не исключаю, что транзит газа также будет рассматривается в Нормандском формате", – сказал Зеленский.
Зеленский высказался о "Северном потоке-2"
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
Комитет Сената США в июле принял законопроект о введении санкций против компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2" из России в Германию.
Администрация Дональда Трампа считает, что этот проект усилит экономическое влияние Москвы на Европу.
Российский "Газпром" возглавляет проект, тогда как другие участники оказывают финансовую поддержку – это Shell, немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV и французская Engie. OMV также публично высказалась в поддержку "Северного потока-2".
Проект столкнулся с юридическими вызовами со стороны Европы, которая меняет свои энергетические правила, в частности регулирование этого газопровода.
Сооружение газопровода "Северный поток-2" затягивается и с каждым месяцем становится все дороже. Главной причиной был отказ в разрешении на строительство со стороны Дании. Это привело к тому, что россиянам пришлось потратить лишние сотни миллионов евро, а все сроки уже сорвали.
Однако 30 октября Дания выдала разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне страны. Магистраль пройдет к юго-востоку от острова Борнхольм, заявили представители Датского энергетического агентства.
Немецкие коалиционные партии ХДС/ХСС и СДПГ разработали закон, который защищает газопровод "Северный поток-2" от правил новой газовой директивы Европейского Союза. Соответствующая директива ЕС предусматривает обязательство выделять оператора газопровода независимого от компании, поставляющей ему газ.
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