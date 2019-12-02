"Позволю не согласиться": Зеленский жестко ответил РФ из-за "Северного потока-2"

Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что вопрос о новом контракте на транзит российского газа в Европу будет обсуждаться в рамках встречи в "нормандском формате" 9 декабря.

При этом он указал, что переговоры по газу не будут связаны с проблемой войны на Донбассе. Об этом глава государства сказал в интервью западным СМИ Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza, передает "Интерфакс - Украина".

Он сказал, что российский газопровод "Северный поток-2" значительно ослабил позиции Украины на переговорах.

"Хотя наши европейские партнеры утверждают, что это не политический, а экономический проект, я позволю себе не согласиться. Однако если нам удастся заключить новый договор о транзите на срок до десяти лет, если европейцы нам помогут, а Россия не будет противиться этому, тогда мы сможем говорить, что "Северный поток-2" не является политическим проектом. Пока что это утверждение без каких-либо оснований", – считает Зеленский.

Президент Украины отметил, что во время телефонного разговора с ним президент РФ Владимир Путин принял к сведению позицию Украины по вопросу транзита газа.

"Для меня важно, что проблема газа сама по себе является вопросом. Что бы ни пожелали обе стороны, это никоим образом не должны быть связано с Донбассом. Хотя я не исключаю, что транзит газа также будет рассматривается в Нормандском формате", – сказал Зеленский.

Зеленский высказался о "Северном потоке-2"

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