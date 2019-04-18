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"Появляются справедливые решения": Коломойский прокомментировал отмену национализации ПриватБанка

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Украинский олигарх Игорь Коломойский прокомментировал признание незаконности и отмену национализации ПриватБанка, назвав такое решение суда единственно возможным.

В интервью "Европейской правде" Коломойский сказал, что будет ждать дальнейших судовых постановлений и "никуда не торопится".

"Как только вот эти "Филатовы-Порошенки" (Алексей Филатов – заместитель главы АП. – Ред.) перестают давить на судей, сразу же появляются справедливые решения", – считает он.

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Игорь Коломойский

Игорь Коломойский

УНИАН

Олигарх назвал одним из бенефициаров национализации ПриватБанка действующего президента Украины Петра Порошенко, заявив, что это принесло ему личную выгоду.

На вопрос журналиста о том, свидетельствует ли судовое решение об ослаблении влияния Порошенко на суды, он ответил: "Нет. Он просто моя марионетка, и в последний месяц перед завершением его полномочий будет выполнять все, что ему будет сказано. Он же считал, что кто-то его марионетка. Я считаю, что он моя марионетка. Будет делать все, что ему говорят. Чтоб искупить свою вину… Порошенко кричал, что Зеленский – моя марионетка. А кто решение суда принимает в мою пользу? Порошенко?"

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"Он должен выйти к украинскому народу и сказать, что за то, что он хотел поживиться чужой собственностью, он устроил национализацию Приватбанка вместе с Гонтаревой. Точно также как он устраивал мародерство в "Укрборонпроме", – добавил Коломойский.

Он заявил, что к нему обращался глава Администрации президента Борис Ложкин "с тем, что хочет искупить свою вину за неправильную приватизацию… Я сказал, что у него осталось немного времени. Посмотрим, готов ли он все признать".

По словам Коломойского, Ложкин является единственным представителем действующей власти, который пытался "с ним помириться".

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На вопрос о том, когда он планирует вернуться в Украину, олигарх ответил: "Не знаю, посмотрим. Если Петр Алексеевич принесет свои извинения, может и пораньше, чем он уйдет с должности. А если нет, тогда уже после инаугурации, если будет новый президент".

Он подчеркнул, что нынешние управители ПриватБанка вскоре будут отвечать перед законом. Экс-владелец отметил, что за счет процентов компания получает порядка 15-16 млрд гривен, чего "хватает на то, чтобы покрыть убытки банка и якобы показать прибыль".

Напомним, глава независимого наблюдательного совета банка Энгин Акчакоча заявила, что ПриватБанк может получить нового владельцатолько в одном случае – если его купит международный инвестор.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее посольство США отреагировало на отмену национализации ПриватБанка, выразив поддержку Национальному банку Украины

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Персона
Игорь Коломойский
Место
Украина
Тег
ПриватБанк
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