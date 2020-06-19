Появились не в Перестройку: блогер рассказал, как в СССР жили по талонам

Распределение товаров по карточках в СССР в том или ином виде существовало на протяжении всей его истории.

Утверждение, что продукты, мыло и одежду и другие товары по ним выдавали только во время руководства Михаила Горбачева и в "проклятые девяностые" – не соответствует действительности. Это просто лучше запомнилось, так как произошло при жизни нынешних поколений, говорится в публикации "Как в СССР жили по талонам" беларусского блогера Максима Мировича.

Он рассказал, как в СССР питались по карточкам и с чего это началось.

Талоны в СССР

В стране победившей революции

"Люди, не интересующиеся темой, не слышали об этом – но самые первые продуктовые карточки появились в России не во времена Перестройки и даже не во времена Второй мировой войны, а больше ста лет назад – весной 1916 года", – написал Мирович.

Талоны в СССР

К этому времени Российская Империя была уже сильно истощена войной, как психологически, так и экономически – в стране начался продовольственный кризис, и была введена карточная система. В частности, существовали талоны на сахар – так как сахарные заводы Польши оказались в зоне боевых действий.

"После переворота 1917 года был тут же построен коммунизм: карточная система накрыла всю страну – в отдельных районах страны по талонам распределялся даже хлеб, и продолжалось так до 1921 года. В 1921 году начался НЭП, страна вздохнула немного свободнее и карточки отменили. Однако с приходом к власти великого агронома и языковеда НЭП был свёрнут, и карточная система была введена снова – товаров на всех попросту не хватало. Помимо, собственно, карточной системы, при "великом вожде" существовали так же нормы отпуска товаров в одни руки – так, к примеру, с апреля 1940 года один покупатель мог купить не более 1 килограмма мяса и не более 0,5 килограмма колбасы. Напомню, что в 1940 году со времен переворота прошло уже 23 года – но страна, как видите, так и не стала жить по-человечески", – написал автор.

Талоны в СССР

Во времена Второй мировой войны стало ещё хуже – карточное распределение стало ещё строже, а тому, кто потерял свои талоны на продукты, грозила буквально голодная смерть.

Когда и почему в СССР жили без карточек?

В 1947 году карточная система была отменена, но товарные ограничения в том или ном виде остались — к примеру, советский гражданин не мог просто прийти в магазин и купить автомобиль.

"Для этого было нужно, во-первых, отстоять "очередь", затем нужно было заплатить большую сумму денег собственно за покупку автомобиля, и в третьих – нужно было ещё получить некое "разрешение" на приобретение автомобиля у местных органов власти. Про это мало кто слышал, но такие "разрешения" действительно существовали, как минимум в шестидесятые годы", – объяснил Мирович.

Талоны в СССР

Карточек не существовало в 1970-е годы, во времена правления Брежнева – и с тех пор многие фанаты СССР считают это время "золотыми годами Союза". Почему в то время не было карточек? В семидесятые годы цены на нефть пошли вверх, и за счет экспорта нефти и получения валюты СССР смог закупать множество импортных товаров. В центральных универмагах крупных городов можно было купить джинсы FUZZ и кассеты BASF производства ФРГ, в стране повсеместно начали появляться пресловутые "румынские стенки" и немецкие туфли "Salamander" (прозванные попросту "саламандрами"), а также множество других импортных товаров, купленных за валютную выручку.

"Фактически, это и был тот самый загадочный "золотой век СССР" – выскокие цены на нефть дали возможность хоть чем-то наполнить магазинные полки", – написал блогер.

Талоны в СССР

В эти годы руководством СССР была сделана фатальная ошибка – вместо того, чтобы за полученную валюту организовать у самих себя подобные производства, СССР тратил деньги на товары — и с закатом высоких цен на нефть, а также с увеличением расходов (к прмиеру, на войну в Афганистане) советская экономика медленно и верно начала приближаться к своему концу.

Возвращение талонов "по просьбам трудящихся"

"Талоны начали появляться снова не "в девяностые годы", как любят рассказывать фанаты СССР, а уже в конце семидесятых – дефицит нарастал, и в некоторых регионах ещё при Брежневе были введены талоны на мясо, сливочное масло и сахар. Дальше было только хуже – "талонизация" охватывала всё новые и новые группы товаров", – напомнил блогер.

Талоны в СССР

Что самое интересное — далеко не везде эти бумажные штуки назывались "талонами". Местная власть часто импровизировала и называла их, например, "Карточка покупателя", "Заказ" или даже "Приглашение на получение".

"Разумеется, всё это было сплошным лицемерием – ведь никто ничего не заказывал, никто никого никуда не приглашал и не просил никаких карточек – просто таким образом маскировалась система ограниченного распределения товаров", – отметил автор.

Талоны в СССР

В восьмидесятые годы по талонам часто распределяли мясо, колбасу и относительно хорошее сливочное масло — в свободной продаже был только дешевый, вредный и вонючий маргарин. Позже список "товаров по талонам" расширился – к ним добавился сахар (он стал дефицитом из-за повсеместного самогоноварения) и практически любой алкоголь – в месяц на одного взрослого человека полагалась 1 бутылка водки и 2 бутылки вина. Алкоголь покупали буквально все, даже непьющие – он был отличной валютой и платой за услуги.

Что случилось в девяностые

Проблемы с плановой советской экономикой всё нарастали – "ручное распределение" не работало, товаров на всех не хватало, повсеместно процветал черный рынок и целые подпольные фабрики.

"Пик распределения по талонам пришелся на начало 1990-х годов – когда, собственно, СССР и поставил кеды в угол, приказав всем долго жить. Затем талоны сохранялись примерно ещё в течение двух лет – так как экономика не могла быстро перейти на нормальные рельсы (кстати, в эти же годы ещё продолжали ходить советские рубли). Вот этот-то период фанаты СССР часто показывают как "нищету девяностых" –мол, в СССР было всё отлично, а потом стало плохо и появились талоны. Однако как становится понятно из моего поста – распределение товаров по талонам в начале девяностых – это лишь хвост кометы, голова которой прячется в далёком 1917 году", – указал Мирович.

Талоны в СССР

Примерно к 1993 году, когда люди окончательно прогнали советских номенклатурщиков, сидевших на распределении и когда в полную силу заработал свободный рынок и конкуренция – талоны сошли на нет. И так бывает всегда и везде, где государство не вмешивается в экономические процессы – как-то всё само собой налаживается. Наверное, просто потому, что люди в целом не такие уж плохие и беспомощные, как их представляют себе коммунисты.

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