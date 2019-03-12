Появилась новая афера с ПриватБанком: что надо знать

В Facebook появилась новая мошенническая схема, в которой якобы замешан ПриватБанк.

Об этом во вторник, 12 марта, сообщила глава пресс-службы банка Инна Музычук, опубликовав соответствующие скриншоты.

По ее словам, пользователям Facebook предлагают выиграть от 8 тысяч гривен за участие в опросе, которые банк якобы "дарит" на карту.

В "ПриватБанке" призвали пользователей быть осторожными и не вестись на очередную уловку мошенников.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ПриватБанк внезапно решил закрыть сервис iPay, который позволял малому и среднему бизнесу принимать бесконтактные платежи по банковским картам с помощью смартфонов.

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