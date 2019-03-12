|Экономика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Рынки и компании

Появилась новая афера с ПриватБанком: что надо знать

10.3тЧитать материал на украинском

В Facebook появилась новая мошенническая схема, в которой якобы замешан ПриватБанк.

Об этом во вторник, 12 марта, сообщила глава пресс-службы банка Инна Музычук, опубликовав соответствующие скриншоты.

По ее словам, пользователям Facebook предлагают выиграть от 8 тысяч гривен за участие в опросе, которые банк якобы "дарит" на карту.

Новости
У ПриватБанка отсудили 160 млн в Крыму: стало известно, почему

В "ПриватБанке" призвали пользователей быть осторожными и не вестись на очередную уловку мошенников.

Появилась новая афера с ПриватБанком: что надо знать
Появилась новая афера с ПриватБанком: что надо знать

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ПриватБанк внезапно решил закрыть сервис iPay, который позволял малому и среднему бизнесу принимать бесконтактные платежи по банковским картам с помощью смартфонов.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
Украина
Тег
ПриватБанк
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
16
5
Смешно
5
Интересно
3
Печально
4
Трэш
Отправить комментарий
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения