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29 ноября • обновлено в 11:32
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/ Рынки и компании

Электроэнергия в Украине подорожает: энергоэксперт назвал реальную стоимость

6.2т
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Цена на электроэнергию в Украине не соответствует рыночной, и должна быть пересмотрена в сторону повышения.

Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL выразил эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук. Он пояснил, что сейчас производство электроэнергии обходится дороже, чем поставка его населению, и тариф скорее всего будет пересмотрен.

"Сейчас цена установлена ​​на уровне 90 коп. за 1 кВт/ч в случае, если потребляется до 100 кВт/ч электричества в месяц, и 168 коп. – если потребляется более 100 кВт/ч. Если брать экономически обоснованную цену, то тариф должен вырасти примерно до 140-160 коп. и 250 коп. в соответствии с объемами потребления", – считает энергоэксперт.

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Более того, в будущем стоит отказаться от двойных тарифов и вывести один средний для всех потребителей. А дальше дать возможность поставщикам электроэнергии формировать цену на условиях рынка.

Цены на электроэнергию

Цены на электроэнергию

"Например, компания закупила большие объемы электроэнергии по низкой цене. В таком случае, если цена на ток установлена в районе 1,85 грн за кВт/ч, она может продать ее немного дешевле, при условии закупки каким-то регионом большого объема электроэнергии", – объяснил Корольчук.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Минэкоэнерго Украины планирует отказаться от льготного тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей.

В качестве первого этапа рассматривается повышение тарифа для наиболее крупных бытовых потребителей до уровня II класса промышленных потребителей.

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Автор
Светлана Гудкова Светлана Гудкова
Тема
Эксклюзив
Персона
Юрий Корольчук
Место
Украина
Теги
тарифы Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины
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Комментарии
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Гервалов Сергей
Гервалов Сергей
А реальные зарплаты забыли пересчитать.
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Paruhol Semen
Paruhol Semen
Вот они рабы то, будите за еду и электричество с газом работать..а более менее хорошо жить будут те, кто уже свалили в другие страны.
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Paruhol Semen
Paruhol Semen
Гуди веселей! Гудкова!
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