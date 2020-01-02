"Пенсионный возраст придется повысить": в Раде рассказали о новшестве

Глава комитета ВР по соцполитике Галина Третьякова заявила, что в Украине неизбежно повышение пенсионного возраста. В Раде уже идут дискуссии, как это будет.

По ее словам, это придется делать, какими бы "мягкими" не были реформы пенсионной системы. Об этом она сказала в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, что октябрь 2017 года оказался очень стрессовым для людей, когда им пересчитывали пенсии. Поэтому мы проведем индексацию в марте этого года и запустим вторую пенсию, а потом уже будем думать, что получилось, а что нет в реформе солидарного пенсионного обеспечения. Но какие бы мягкие варианты мы не придумали, как бы мы не старались, все равно придется думать о повышении пенсионного возраста", – заявила Третьякова.

По словам главы комитета, сейчас этот вопрос не стоит в повестке дня правительства, но уже идут дискуссии, как максимально облегчить участь людей.

"Я думаю, что Украине нужно идти на очень плавное повышение пенсионного возраста, например, на 1 месяц в год, начиная с 2023 или 2025 года, иначе мы своих детей обрекаем на еще более худшую участь и худшую пенсию. В то же время – это не вопрос сегодняшнего дня", – сказала Третьякова.

Пенсионный возраст

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Украине в 2019 году должны были запустить накопительные пенсии, решение отсрочили;

Минимальной пенсии не хватает даже на покупку самых необходимых товаров и услуг из потребительской корзины;

С 2019 года перерасчет будет происходить автоматически с учетом роста зарплат и цен;

Вопрос повышения пенсионного возраста остался актуальным, но рассмотрят его только после 2028 года.

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