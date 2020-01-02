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2 января • обновлено в 18:01
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"Пенсионный возраст придется повысить": в Раде рассказали о новшестве

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Глава комитета ВР по соцполитике Галина Третьякова заявила, что в Украине неизбежно повышение пенсионного возраста. В Раде уже идут дискуссии, как это будет.

По ее словам, это придется делать, какими бы "мягкими" не были реформы пенсионной системы. Об этом она сказала в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

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"Я думаю, что октябрь 2017 года оказался очень стрессовым для людей, когда им пересчитывали пенсии. Поэтому мы проведем индексацию в марте этого года и запустим вторую пенсию, а потом уже будем думать, что получилось, а что нет в реформе солидарного пенсионного обеспечения. Но какие бы мягкие варианты мы не придумали, как бы мы не старались, все равно придется думать о повышении пенсионного возраста", – заявила Третьякова.

По словам главы комитета, сейчас этот вопрос не стоит в повестке дня правительства, но уже идут дискуссии, как максимально облегчить участь людей.

"Я думаю, что Украине нужно идти на очень плавное повышение пенсионного возраста, например, на 1 месяц в год, начиная с 2023 или 2025 года, иначе мы своих детей обрекаем на еще более худшую участь и худшую пенсию. В то же время – это не вопрос сегодняшнего дня", – сказала Третьякова.

Пенсионный возраст

Пенсионный возраст

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Пенсия в Украине
Персона
Галина Третьякова
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины пенсии
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Комментарии
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Комментарии на сайте не модерированы
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Шапиро, ну где же ты? Никто не смеет начать обсуждение такой темы без тебя. Давай, прокомментируй статейку, разгроми эту дуру Третьякову и автора статьи, они же совершенно не ведают что пишут. Ведь так?
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1
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Шапиро звать?
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3
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Хо Хол
Хо Хол
Cвинявые будут старательно избегать эту новость :D
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