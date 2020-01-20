Повар Путина займется добычей нефти в Сирии: росСМИ провели громкое расследование

Российский миллиардер Евгений Пригожин, которого в СМИ называют поваром президента РФ Владимира Путина, получил для своих фирм разрешение на разработку нефти и газа в Сирии.

Речь идет о компаниях "Велада" и "Меркурий", которые предположительно связаны с бизнесменом. Об этом говорится в расследовании "Новой газеты". В декабре 2019 года парламент Сирии принял законы о договорах с этими компаниями. Общая площадь месторождений по контрактам достигает 12 тысяч квадратных километров, а запасы газа, по оценке властей Сирии, составляют не менее 250 млрд кубометров.

Фирмы Евгения Пригожина в Сирии

Издание выяснило, что компанию "Велада" с уставным капиталом 10 тысяч рублей в 2015 году учредила Екатерина Трофимова, сотрудница компании "Конкорд менеджмент и консалтинг", связанной с Пригожиным. В 2018 году компанию возглавила студентка Дарья Барановская. У компании нет ни публичных номера телефона, ни электронной почты, ни сайта.

"Каким образом компания, не имеющая ни опыта работы в геологоразведке и газодобыче, не имеющая ни сотрудников, ни капитала, умудряется получить контракт на потенциальные 250 миллиардов кубометров природного газа в немирной Сирии – загадка", – сказано в публикации.

А вот компания "Меркурий" – серьезный игрок. По данным "Новой газеты", фирма в 2015-2018 годах обеспечивала питанием военных на Дальнем Востоке. Затем компания занялась разведкой месторождений в Сирии. О том, что "Меркурий" связан со структурами Пригожина, в феврале 2019-го сообщало "Настоящее время". Сирийские власти говорили, что сотрудничают с этой фирмой с 2017 года.

"Новая газета" отмечает, что в 2016 году компания "Евро Полис", связанная с российской ЧВК "Вагнер", в мае 2017 года договорилась с правительством Сирии, что освободит нефтяные и газовые месторождения в обмен на четверть от объема последующей добычи. Структуры Пригожина, по оценке газеты, ежемесячно получают в Сирии ресурсы стоимостью около $20 млн. Издание предполагает, что "Велада" и "Меркурий" – это только часть компаний, участвующих в сирийском проекте.

В пресс-службе компании "Конкорд" заявили, что "Велада" и "Меркурий" не имеют отношения к структурам Пригожина.

Как писал OBOZREVATEL, в октябре 2019-го в сети появились сообщения о гибели Евгения Пригожина. Предполагалось, что он якобы разбился на самолете в Конго. Российский ресурс АБН со ссылкой на знакомых миллиардера позже заявил, что олигарх жив.

Немецкое издание заявило о задержании в Мюнхене миллиардера Евгения Пригожина, называемого в СМИ поваром президента России Владимира Путина.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram