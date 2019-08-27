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Россиянам предсказали падение доходов в 10 раз

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Реальные доходы у россиян по итогам 2019 года будут в 10 раз ниже, чем предполагалось ранее.

Об этом со ссылкой на материалы Минэкономразвития РФ сообщает РБК.

"Реальные располагаемые доходы россиян в 2019 году, согласно пересмотренному прогнозу, увеличатся лишь на 0,1% — по сравнению с 1% ранее. Прогнозируемый уровень бедности по итогам 2020 года повышен до 12,5% (в предыдущем прогнозе — 12%)", – говорится в материале.

Реальные располагаемые денежные доходы – это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.

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Издание отмечает, что околонулевой рост доходов в России происходит второй год подряд.

"Реальные располагаемые доходы россиян сокращались на протяжении 2014–2017 годов, а в 2018 году они показали околонулевой рост — на 0,1%. В первом полугодии 2019 года снижение продолжилось: сокращение реальных доходов населения составило 1,3%", – уточняет РБК.

Доходы россиян упадут в 10 раз

Доходы россиян упадут в 10 раз

dela.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, в Российской Федерации доходы граждан с 2015 года упали на 8%. При этом в Кремле неоднократно давали поручения по повышению благосостоятельности населения.

Несмотря на это, в линейку транспортных средств российского производства под брендом Aurus, известную также как "Кортеж Путина", в скором будущем добавится вертолет класса люкс.

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Кризис в России
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Россия
Тег
Новости России
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
"Сосед в прошлом году заработал миллион рублей, в этом году ему предсказали что он заработает миллион и десять тысяч рублей, но потом передумали и сказали что сосед заработает миллион и одну тысячу рублей". Внимание вопрос: Во сколько раз упал доход соседа?)
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Александрович Валера
Александрович Валера
А у заробитчан в РФ вырастут ?
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Вроде бы и живительные санкции действуют, а на всех не хватает раздавленного бульдозерами пармезана.
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