Потребовали $4 млрд: изобретатель биткоина заплатит огромную сумму

Предполагаемого создателя биткоина Крейга Райта суд в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида, США) обязал выплатить 410 тыс. монет вдове его партнера по бизнесу Дейва Клеймана. Это примерно $4 млрд.

Считается, что Клейман помогал ему в разработке платежной системы. Он умер в 2013 году. Об этом со ссылкой на решение суда сообщает Bloomberg.

"Американский магистратский судья Брюс Рейнхарт в Уэст-Палм-Бич постановил, что покойный Дейв Клейман владел половиной всех биткоинов, которые Крейг добывал до 2013 года, и половиной всей интеллектуальной собственности, которую он создал. Это дало бы право Клейману на владение более чем 410 тыс. биткоинов", – говорится в материале.

Иск против Райта подал брат Клеймана. Как доказательство он предоставил переписку, где бизнес-парнтеры еще в 2008 году обсуждали создание цифровой валюты. Родственники Клеймана претендуют на 1 млн биткоинов, якобы им добытых, а также на владение технологией блокчейн.

Райт попробовал заявить, что не знает. где находятся биткоины, однако судья посчитал, что это не правда.

Этот судебный может косвенно доказать, что Крейг Райт является человеком, который под псевдонимом "Сатоши Накамото" создал первую криптовалюту. Его личность до сих пор официально не раскрыта.

При этом судья Рейнхарт сказал, что не обязан решать, действительно ли Крейг – это Сатоши Накамото. Однако в сообществе владельцев цифровых денег Однако после суда адвокат Райта заявил, что судебное решение это подтверждает.

Крейг Райт, предполагаемый создатель биткоина forklog.com

Как сообщал OBOZREVATEL, курс биткоина уже не будет падать ниже $10000, а в перспективе может дорасти до $15000. Так считает основатель и CEO консалтинговой фирмы deVere Group Найджел Грин.

А венчурный инвестор Тим Дрейпер спрогнозировал, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов. По его словам, криптовалюта должна вырасти в цене на 1983% к первому кварталу 2023 года.

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