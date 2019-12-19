Потеряют миллиарды: в "Нафтогазе" подсчитали последствия разделения

Прибыль "Нафтогаза" в 2020 году после "изъятия" из его структуры транспортного бизнеса (создания в ходе анбандлинга компании "Оператор ГТС Украины") может снизиться на 13 млрд гривен.

Об этом сказал глава НАК Андрей Коболев в ходе обсуждения анбандлинга в среду, 18 декабря (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Выход всего транспортного бизнеса из группы НАК "Нафтогаз Украины" будет значить примерно минус 13 млрд гривен чистой прибыли в следующем году. Но группа "Нафтогаз", согласно плану, в 2020 году должна показать прибыльную деятельность", – сказал Коболев.

ГТС Украины

Как сообщал OBOZREVATEL:

В команде президента Владимира Зеленского заявили, что большие государственные компании-монополисты нужно разделять и продавать по частям.

НАК "Нафтогаз Украины" ответил, что "убийство и расчленение" компании не является наиболее выгодным вариантом для государства как собственника.

Эксперт по вопросам топливно-энергетического комплекса Юрий Корольчук заявил, что "Нафтогаз" три года затягивал создание независимого оператора ГТС.

Директор дипломатической академии Украины имени Геннадия Удовенко Сергей Корсунский отметил, что Украина создает новый оператор ГТС для подписания договоров со странами ЕС.

9 декабря президент Владимир Зеленский подписал законопроект № 2359-1 о проведении анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины". Этот процесс предусматривает отделение от компании газотранспортной системы.

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