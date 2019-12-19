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19 декабря • обновлено в 11:37
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Потеряют миллиарды: в "Нафтогазе" подсчитали последствия разделения

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Прибыль "Нафтогаза" в 2020 году после "изъятия" из его структуры транспортного бизнеса (создания в ходе анбандлинга компании "Оператор ГТС Украины") может снизиться на 13 млрд гривен.

Об этом сказал глава НАК Андрей Коболев в ходе обсуждения анбандлинга в среду, 18 декабря (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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"Выход всего транспортного бизнеса из группы НАК "Нафтогаз Украины" будет значить примерно минус 13 млрд гривен чистой прибыли в следующем году. Но группа "Нафтогаз", согласно плану, в 2020 году должна показать прибыльную деятельность", – сказал Коболев.

ГТС Украины

ГТС Украины

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В команде президента Владимира Зеленского заявили, что большие государственные компании-монополисты нужно разделять и продавать по частям.

  • НАК "Нафтогаз Украины" ответил, что "убийство и расчленение" компании не является наиболее выгодным вариантом для государства как собственника.

  • Эксперт по вопросам топливно-энергетического комплекса Юрий Корольчук заявил, что "Нафтогаз" три года затягивал создание независимого оператора ГТС.

  • Директор дипломатической академии Украины имени Геннадия Удовенко Сергей Корсунский отметил, что Украина создает новый оператор ГТС для подписания договоров со странами ЕС.

  • 9 декабря президент Владимир Зеленский подписал законопроект № 2359-1 о проведении анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины". Этот процесс предусматривает отделение от компании газотранспортной системы.

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Автор
Андрей Довгань
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