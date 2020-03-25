Главная Новости
25 марта • обновлено в 12:58
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

Украинские авиакомпании предупредили о банкротстве и призвали власти вмешаться

Читать материал на украинском

Авиационная отрасль Украины без немедленной помощи государства ждет банкротство, так как она не сможет самостоятельно оправиться от убытков, понесенных вследствие пандемии коронавируса.

Потери лишь за первый квартал 2020 года оценили в 10-15 млрд гривен. Об этом заявили в Авиационном комитете Торгово-промышленной палаты Украины, говорится в сообщении на сайте ТПП.

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине

Наиболее уязвимыми с точки зрения экономических последствий в ТПП назвали аэропорты и украинские авиакомпании, метеорологические центры и службы, хендлинг и компании, которые занимаются заправкой топливом, техническим обслуживанием самолетов, обеспечивают питанием, а также госпредприятие "Украэрорух" и государственные аэропорты.

"Без принятия действенных мер господдержки государство недополучит миллиарды налогов, обанкротившуюся отрасль, а тысячи украинцев потеряют рабочие места", – говорится в заявлении ТПП.

Что нужно авиаторам от государства

  • возможность предоставления предприятиям отрасли стабилизационных кредитов;

  • разрешение предоставлять отпуска без сохранения заработной платы до окончания карантина по соглашению сторон;

  • выплата пособия по временной нетрудоспособности за счет средств государства при простое производства;

  • право для государственных аэропортов предоставлять каникулы пользователям услуг для оплаты услуг с последующей компенсацией со стороны государства;

  • возможность автоматически пролонгировать действие сертификатов и актов летных проверок аэродромов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Темы
Карантин в Украине Коронавирус Авиаперелеты
Место
Украина
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
1
10
Смешно
8
Интересно
4
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ivani Rezo
Ivani Rezo
Все ждут помощи от государства ,, пенсионеры безработные голодные воины и прочие бездельники, откуда деньги ??
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
ХОЗЯИH хOXЛОВ
ХОЗЯИH хOXЛОВ
Ivani Rezo, какую нибудь область надо на продажу выставлять.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Экономика Рынки и компании

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги