Украинские авиакомпании предупредили о банкротстве и призвали власти вмешаться

Авиационная отрасль Украины без немедленной помощи государства ждет банкротство, так как она не сможет самостоятельно оправиться от убытков, понесенных вследствие пандемии коронавируса.
Потери лишь за первый квартал 2020 года оценили в 10-15 млрд гривен. Об этом заявили в Авиационном комитете Торгово-промышленной палаты Украины, говорится в сообщении на сайте ТПП.
Коронавирус в Украине
Наиболее уязвимыми с точки зрения экономических последствий в ТПП назвали аэропорты и украинские авиакомпании, метеорологические центры и службы, хендлинг и компании, которые занимаются заправкой топливом, техническим обслуживанием самолетов, обеспечивают питанием, а также госпредприятие "Украэрорух" и государственные аэропорты.
"Без принятия действенных мер господдержки государство недополучит миллиарды налогов, обанкротившуюся отрасль, а тысячи украинцев потеряют рабочие места", – говорится в заявлении ТПП.
Что нужно авиаторам от государства
возможность предоставления предприятиям отрасли стабилизационных кредитов;
разрешение предоставлять отпуска без сохранения заработной платы до окончания карантина по соглашению сторон;
выплата пособия по временной нетрудоспособности за счет средств государства при простое производства;
право для государственных аэропортов предоставлять каникулы пользователям услуг для оплаты услуг с последующей компенсацией со стороны государства;
возможность автоматически пролонгировать действие сертификатов и актов летных проверок аэродромов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине могут потерять работу от 170 до 500 тысяч человек – вследствие экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Такой прогноз дал экс-министр экономики Тимофей Милованов.
В Германии могут временно национализировать важные для государства компании, если те будут испытывать трудности в связи с эпидемией коронавируса.
Из-за пандемии коронавируса большинство авиакомпаний во всем мире могут обанкротиться до конца мая, если их не поддержат правительства государств.
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