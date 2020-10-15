Пострадавшим от пожаров на Житомирщине выплатят по 300 тысяч грн – председатель ОГА

Пострадавшие от лесных пожаров на Житомирщине, которые вспыхнули в апреле 2020 года и уничтожили десятки домов, получат помощь на восстановление жилья.

Как стало известно OBOZREVATEL, средства, которые уже второй раз выделены из резервного фонда госбюджета, вновь поступили на счет Колесниковского сельского совета, который должен обеспечить их выдачу людям. Речь идет о 3,6 млн грн.

Эту информацию редакции также подтвердил и глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

"С 15 октября люди, которые должны получить помощь, могут обращаться в Колесниковский сельсовет для непосредственного получения денег. Во вторник я подписал все необходимые документы и 3,6 млн грн. (по 300 тыс. грн. на семью), выделенные государством, поступили на счет сельсовета. Прошу всех, кто ожидает помощь, еще раз проверить все данные и банковские реквизиты, которые предоставлялись для получения средств, и обращаться в сельсовет за деньгами", – добавил он.

Напомним, что эпопея с выплатой компенсаций пострадавшим от пожаров тянется с 16 апреля 2020 года. Первую материальную помощь в сумме почти 1,4 млн грн. по решению Житомирской облгосадминистрации 38 семьям было выделено в апреле сразу после пожара. Еще 13,3 млн грн. из госбюджета на восстановление жилых домов были выделены менее чем через месяц после пожара.

Тогда речь шла о строительстве модульных домов для тех, кто потерял жилье во время стихийного бедствия. Однако, в течение нескольких месяцев Колесниковский сельсовет не смог заключить договор на строительство. После долгих споров, какие именно должны быть дома, жители сел отказались от восстановления жилья за государственный счет и обратились в Кабмин за выплатой денежной помощи.

В итоге 12 октября деньги поступили в область и вновь были перечислены в Колесниковский сельсовет.

Как писал OBOZREVATEL, в Овручскому районе Житомирской области лесные пожары, которые начались еще 16 апреля, уничтожили десятки домов, огромные площади лесов и полей. По состоянию на 20 апреля пожары были полностью ликвидированы.

Ранее председатель Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко рассказал, что пострадавшие в результате масштабных пожаров в Житомирской области получат компенсацию за утраченное жилье.