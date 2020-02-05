Поставки нефти в Беларусь: у Путина признали проблемы

Российская компания "Татнефть" оформила заявку на поставку 80 тысяч тонн нефти на февраль в Беларусь. Однако в РФ не уверены, что сделка состоится.

Об этом заявил глава компании-оператора российских нефтепроводов "Транснефть" Николай Токарев, передает "Спутник Беларусь". По его словам, это только предварительная заявка.

"Не факт, что эти 80 тысяч тонн "Татнефть" туда поставит. Анонсирована встреча президентов РФ Владимира Путина и Беларуси Александра Лукашенко. Я думаю, в ближайшее время какая-то ясность будет. Хотя ситуация нас удручает, честно говоря, потому что она создает проблемы и нам, и Беларуси", – предположил Токарев.

Поставки нефти в Беларусь

При этом он считает, что реверсные поставки нефти из Европы в Беларусь по нефтепроводу "Дружба", о которых говорило руководство РБ, технически невозможны.

"Даже теоретически это сделать нельзя, потому что слишком много сторон вовлечено в этот технологический процесс. Тут и поляки, тут и мы, тут и белорусы, и грузоотправители. Во-вторых, чтобы реализовать это даже по технологии, нужно будет ставить другие насосы", – сказал глава "Транснефти"

В декабре Лукашенко говорил, что польская сторона предлагала ему наладить реверс для поставок Минску саудовской или американской нефти через порт Гданьска и нитку "Дружбы".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск ищет замену российской нефти. Поисками новых поставщиков там занялись после того, как понесли убытки из-за налоговых льгот, которые Россия предоставила своим нефтезаводам.

31 декабря 2019 года Лукашенко поручил завершить переговоры с Россией по нефти и задействовать нефтепровод "Дружба" для получения "черного золота" из альтернативных источников.

По итогам встречи Лукашенко и Владимир Путин признали, что объединению России и Беларуси в "союзное государство" мешают три группы вопросов – по нефти, газу и налогам.

Беларусь начала закупки норвежской нефти Johan Sverdrup, которая является основным конкурентом российской Urals на рынке Европы из-за максимальной схожести характеристик.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!