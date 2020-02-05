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7 февраля • обновлено в 07:46
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/ Рынки и компании

Поставки нефти в Беларусь: у Путина признали проблемы

22.8т
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Российская компания "Татнефть" оформила заявку на поставку 80 тысяч тонн нефти на февраль в Беларусь. Однако в РФ не уверены, что сделка состоится.

Об этом заявил глава компании-оператора российских нефтепроводов "Транснефть" Николай Токарев, передает "Спутник Беларусь". По его словам, это только предварительная заявка.

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"Не факт, что эти 80 тысяч тонн "Татнефть" туда поставит. Анонсирована встреча президентов РФ Владимира Путина и Беларуси Александра Лукашенко. Я думаю, в ближайшее время какая-то ясность будет. Хотя ситуация нас удручает, честно говоря, потому что она создает проблемы и нам, и Беларуси", – предположил Токарев.

Поставки нефти в Беларусь

Поставки нефти в Беларусь

При этом он считает, что реверсные поставки нефти из Европы в Беларусь по нефтепроводу "Дружба", о которых говорило руководство РБ, технически невозможны.

"Даже теоретически это сделать нельзя, потому что слишком много сторон вовлечено в этот технологический процесс. Тут и поляки, тут и мы, тут и белорусы, и грузоотправители. Во-вторых, чтобы реализовать это даже по технологии, нужно будет ставить другие насосы", – сказал глава "Транснефти"

В декабре Лукашенко говорил, что польская сторона предлагала ему наладить реверс для поставок Минску саудовской или американской нефти через порт Гданьска и нитку "Дружбы".

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск ищет замену российской нефти. Поисками новых поставщиков там занялись после того, как понесли убытки из-за налоговых льгот, которые Россия предоставила своим нефтезаводам.

  • 31 декабря 2019 года Лукашенко поручил завершить переговоры с Россией по нефти и задействовать нефтепровод "Дружба" для получения "черного золота" из альтернативных источников.

  • По итогам встречи Лукашенко и Владимир Путин признали, что объединению России и Беларуси в "союзное государство" мешают три группы вопросов – по нефти, газу и налогам.

  • Беларусь начала закупки норвежской нефти Johan Sverdrup, которая является основным конкурентом российской Urals на рынке Европы из-за максимальной схожести характеристик.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Мировые цены на нефть
Место
Беларусь
Тег
нефть
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Лукашенко редкостный пи..Раст.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Проблема в том ,что усатый таракан нехочет платить по мировым ценам, а халява закончилась.
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