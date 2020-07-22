Послы ЕС впервые одобрили санкции против Главного разведывательного управления (ГРУ) Минобороны России за кибератаки, к которым оно причастно.

Об этом написал в Twitter корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС сегодня решили принять меры по замораживанию активов против российской военной разведки ГРУ и разведывательных служб Китая и Северной Кореи из-за кибератак WannaCry, NotPetya и Cloud Hopper", – сообщил Йозвяк.

Также в рамках санкций будут введены визовые запреты и замораживание активов для 6 российских и китайских чиновников.

Послы ЕС впервые в истории одобрили санкции против ГРУ Twitter Рикарда Йозвяка

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 июля официальные лица Великобритании заявили о причастности руководства России к кибератакам на сети фармацевтических компаний и университетов ради секретных данных о вакцине от COVID-19.

12 июля стало известно, что правительство Германии в начале июня предложило странам-членам ЕС совместно ввести санкции против России за масштабную кибератаку на Бундестаг весной 2015 года, но решение по этому вопросу пока не принято.

В феврале 2018 года Соединенные Штаты публично обвинили Россию в совершении кибератаки NotPetya, которая заразила правительственные и бизнес-компьютеры в Украине, прежде чем распространиться по всему миру.

В ноябре 2017 года глава киберполиции Украины Сергей Демедюк заявил, что во время хакерской атаки, которая обрушилась на Украину 24 октября, киберпреступники пытались получить доступ к конфиденциальным данным.