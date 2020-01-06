Последствия газовой сделки Украины с Россией: американские санкции окажутся бесполезными

Закон США о защите энергетической безопасности Европы (санкции под авторством сенатора Теда Круза) в результате подписанных между Украиной и Россией газовых соглашений оказался бесполезным.

Об этом говорится в публикации американского финансово-экономического журнала Forbes. Соглашение между "Нафтогазом", государственной "Оператором газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) и "Газпромом" содержать целый ряд договоренностей, которые сделают Украину транзитным рынком российского газа на следующие четыре года.

И этот газ потечет в Европу. Таким образом, обращенные к европейцам призывы не покупать российский газ, так как это позволяет Кремлю увеличивать его доходы, будут равносильны попыткам отобрать у Украины 10%.

Борьба с Россией за увеличение объемов транзита газа в новых соглашениях проходила в несколько этапов

Все санкции и угрозы санкций против российских нефтегазовых интересов объясняются резким ухудшением в отношениях между Киевом и Москвой, начался с Революции Достоинства 2014 года, которое Вашингтон полностью поддержал, говорится в публикации.

"Газпрому" нужно было соглашение, которое можно было бы противопоставить Вашингтону, который пытается напугать его европейских партнеров и заставить их отказаться от идеи использования "Северного потока-2". В консорциум, которому принадлежит "Северный поток-2", входят французская компания Engie и британская компания Royal Dutch Shell", – говорится в публикации.

Пока неясно, насколько серьезную роль в заключении этого соглашения сыграли канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрона, пишет Forbes. В начале декабря они встретились с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в Париже.

"Россия – главный конкурент для экспорта американского СПГ в Китай и Европу. США заявляют, что чрезмерная зависимость Европы от российского природного газа несет в себе огромный риск. Америка утверждает, что Европа должна диверсифицировать источники газовых поставок", – пишет журналист издания.

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