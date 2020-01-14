"Немедленно!" Верланов распорядился отстранить все руководство таможни в Одессе

В Одессе отстранили все руководство таможни. Это произошло после громкого скандала со взяткой, на которой которой попалась глава Одесской таможни Наталья Чеботарева.

Об этом сообщил глава Госналоговой службы Сергей Верланов в Facebook. В понедельник, 13 января, в Одессе задержали руководителя таможни Чеботареву. По данным НАБУ, она пыталась дать $25 тыс. взятки одному из руководителей прокуратуры Одесской области, чтобы тот закрывал глаза на поборы таможенников с бизнеса.

"По ситуации в Одессе. Услышанное и увиденное недопустимо. Любые проявления коррупции и злоупотреблений в рядах налоговой будут искоренены", – написал Верланов.

Глава службы распорядился отстранить все руководство ГНС в Одесской области от выполнения обязанностей и начать внутреннее расследование. Также начата проверка руководящего состава центрального аппарата налоговой ​​и ее территориальных органов на предмет коррупции и неправомерных действий в отношении предпринимателей.

Наталья Чеботарева Facebook Натальи Чеботаревой

Верланов пообещал, что будет сотрудничать с НАБУ и другими правоохранительными органами, чтобы "ГНС очистила свои ряды от нечестных и коррумпированных сотрудников".

Скандал на таможне Одессы

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 13 января, сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины задержали и.о. начальника ГУ Государственной налоговой службы в Одесской области Наталью Чеботареву по подозрению в даче взятки.

НАБУ вело дело и.о. начальника ГУ Государственной налоговой службы в Одесской области Натальи Чеботаревой еще с декабря 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба Бюро, опубликовав видео, на котором был зафиксирован факт дачи взятки в $25 тысяч.

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