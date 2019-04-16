После выборов: Коболев раскрыл детали газовых переговоров с Россией и ЕС

Сразу же после второго тура президентских выборов могут состояться трехсторонние газовые переговоры "Украина-ЕС-Россия".

Об этом сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью ТСН. "Насколько я понимаю, [вице-президент Еврокомиссии Марош] Шефчович хочет, чтобы они прошли сразу после выборов президента, и я думаю, что они скорее всего состоятся в начале мая", - сказал он.

По его словам, россияне сомневаются в том, что строительство газопровода "Северный поток-2" будет полностью реализовано, поэтому и заинтересованы в этих переговорах.

При этом Коболев считает, что Москва вряд ли будет готова вести диалог до того, пока не узнает имя победителя президентских выборов в Украине. По его мнению, но даже независимо от их результатов риторика РФ вряд ли изменится.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допустил прекращение российским "Газпромом" транзита газа через Украину. Он подчеркнул, что РФ на трехсторонних газовых переговорах об условиях транзита и импорта газа после 2019 года будет тянуть время до завершения президентских и парламентских выборов в Украине, и при отсутствии новых договоров может прекратить транзит в начале 2020 года.

​Как сообщал OBOZREVATEL, "Нафтогаз" уже приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".

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