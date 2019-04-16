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/Рынки и компании

После выборов: Коболев раскрыл детали газовых переговоров с Россией и ЕС

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Сразу же после второго тура президентских выборов могут состояться трехсторонние газовые переговоры "Украина-ЕС-Россия".

Об этом сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью ТСН. "Насколько я понимаю, [вице-президент Еврокомиссии Марош] Шефчович хочет, чтобы они прошли сразу после выборов президента, и я думаю, что они скорее всего состоятся в начале мая", - сказал он.

По его словам, россияне сомневаются в том, что строительство газопровода "Северный поток-2" будет полностью реализовано, поэтому и заинтересованы в этих переговорах.

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При этом Коболев считает, что Москва вряд ли будет готова вести диалог до того, пока не узнает имя победителя президентских выборов в Украине. По его мнению, но даже независимо от их результатов риторика РФ вряд ли изменится.

После выборов: Коболев раскрыл детали газовых переговоров с Россией и ЕС

Как сообщал OBOZREVATEL, глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допустил прекращение российским "Газпромом" транзита газа через Украину. Он подчеркнул, что РФ на трехсторонних газовых переговорах об условиях транзита и импорта газа после 2019 года будет тянуть время до завершения президентских и парламентских выборов в Украине, и при отсутствии новых договоров может прекратить транзит в начале 2020 года.

​Как сообщал OBOZREVATEL, "Нафтогаз" уже приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".

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Тема
Рынок газа
Персона
Андрей Коболев
Место
Украина
Теги
НАК "Нафтогаз"Северный поток - 2
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М Олег
М Олег
А Украина, то теперь каким боком в этих переговорах???))) Теперь все, надо готовить план "Б"))) Украина БАНКРОТ!!!)))
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Пигин Макс
Пигин Макс
А какой смысл с вами встречаться? Вы в теме до 1 января 2020 года. А дальше, остаточно прощевайте. Наконец исполнится ваша давняя мечта, слезть с российской газовой иглы!!!
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