В Черновцах после бунта бизнеса открыли продуктовые рынки
В Черновцах во вторник, 28 апреля, возобновилась работа продуктовых рынков – несмотря на карантин, который продолжается по всей Украине.
Разрешение дал исполком горсовета Черновцов после акции протеста местных предпринимателей, сообщает "УНИАН".
"Люди работают, хотя не так активно, как это было перед Пасхой. Насколько я понимаю, информация о вчерашнем решении исполкома еще не до всех дошла: в одном из продовольственных секторов нашего рынка сегодня практически все вышли на работу. В остальных – только половина предпринимателей", - сказал генеральный директор крупнейшего в Черновцах Калиновского рынка Игорь Маслянчук.
При этом он добавил, что администрация рынка проводит профилактические мероприятия, призывая предпринимателей и посетителей пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать все требования безопасности во время карантина.
По словам Маслянчука, рынок патрулируют также сотрудники полиции, которые следят за соблюдением карантинных условий.
Как сообщал OBOZREVATEL, в самого утра в понедельник, 27 апреля, прошли пикеты представителей малого бизнеса в Черновицкой и Винницкой областях в связи с закрытием рынков из-за карантина.
На прошлой неделе в Черновцах предприниматели вышли под здание ОГА в рамках протеста против закрытия рынков в связи с карантином в стране. Представители малого бизнеса считают, что власти стремятся уничтожить их деятельность.
Также в Запорожье и Мелитополе предприниматели устроили массовые протесты из-за затянувшегося карантина, введенного после вспышки коронавируса.