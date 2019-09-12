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12 сентября • обновлено в 10:51
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Из-за новых iPhone 11 Apple рекордно подорожала: сколько стоит сейчас

1.1т Читать материал на украинском

После презентации новых iPhone 11 стоимость американской компании Apple превысила $1 трлн.

По данным биржи NASDAQ она достигла более $1 трлн 10 млрд, сообщает РБК.

К вечеру среды, 11 сентября, на закрытии торгов цена одной обыкновенной акции Apple достигла почти $223,6. Отмечается, что рост составил 3,18%. Таким образом по капитализации компания из Купертино уступает только Microsoft, чья рыночная стоимость составляет $1,039 трлн.

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Капитализация Apple выросла

Капитализация Apple выросла

Как сообщал OBOZREVATEL, в Театре Стива Джобса в Купертино (Калифорния) 10 сентября прошла ежегодная презентация Apple. Миллионам зрителей показали iPhone 11, Apple Watch 5, iPad 7G и другие новинки компании.

Начало продаж новых смартфонов от Apple iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max в Украине ожидается в конце октября 2019 года. У первой модели есть две основные камеры, а Pro оснащен телеобъективом, обычной и ультраширокой камерами.

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Тема
Презентация Apple
Место
США
Теги
iPhone 11 Apple
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