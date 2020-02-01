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1 февраля • обновлено в 13:56
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/ Рынки и компании

Пощечина Путину: США готовы обеспечить Беларусь нефтью на 100%

5.4т
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США готовы обеспечить Беларусь нефтью в необходимых объемах и по адекватным ценам.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил об этом после переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске.

"Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас на 100% по конкурентным ценам", – приводит слова американца БЕЛТА.

Лукашенко и Помпео

Лукашенко и Помпео

БЕЛТА

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Помпео также отметил успешное сотрудничество между странами в сфере безопасности, которое "в ближайшее время должно еще более расшириться".

"Мы должны помнить об истории: США были одной из первых стран, которые признали независимость Беларуси в 1991 году. Мы придерживаемся этой же позиции и надеемся на более глубокие отношения", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск ищет замену российской нефти. Поисками новых поставщиков там занялись после того, как понесли убытки из-за налоговых льгот, которые Россия предоставила своим нефтезаводам.

  • 31 декабря 2019 года Лукашенко поручил завершить переговоры с Россией по нефти и задействовать нефтепровод "Дружба" для получения "черного золота" из альтернативных источников.

  • Беларусь начала закупки норвежской нефти Johan Sverdrup, которая является основным конкурентом российской Urals на рынке Европы из-за максимальной схожести характеристик.

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Автор
Кирилл Лютый
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Пети Moщи
Пети Moщи
Хуже вoйны aнглосаксами, только дружба с ними. Бисмарк
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1
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Фахрутдинов Исмаил
Фахрутдинов Исмаил
Если вам лижут анус не обольщайтесь возможно вас к чему то готовят
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Он Алекс
Он Алекс
Давно пора белорусам отойти от дружбы с гопником соседом Россией
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2
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