"Окажемся под руинами": Портников объяснил, чего на самом деле боится Зеленский

В отношениях президента Украины Владимира Зеленского с Верховной Радой заметили интересную деталь: от полной узурпации власти их удерживает только страх испортить отношения с МВФ.

Об этом написал журналист Виталий Портников в блоге на "Эспресо", размышляя, зачем Украине сотрудничество с МВФ и может ли от него отказаться новая власть.

Он напомнил, что украинские политики долгие годы рассказывали, мол, если бы не МВФ, то не пришлось бы проводить непопулярные реформы и повышать тарифы. Но сейчас от МВФ зависит само существование власти.

"В ближайшие месяцы ожидаются пиковые выплаты по внешнему долгу. Без помощи МВФ страна окажется в тяжелейшем финансовом и социальном кризисе – произойдет тот самый дефолт, о котором мечтает Игорь Коломойский. Да, при таком развитии событий все оставшееся государственное имущество можно будет скупить дешево. Но это только в том случае, если удержится власть. А ее шансы на самосохранение будут гораздо более призрачными, чем возможности "олигархов", – предостерегает Портников.

Он делает вывод, что новой власти придется пойти на исполнение условий МВФ. Так что разговаривать с делегацией МВФ новые министры будут далеко не так по "хозяйски", как они могут позволить себе, общаясь с депутатами Рады.

"Да, по указанию Владимира Зеленского депутаты большинства проголосуют за что угодно. Но вот только денег у них нет. Деньги есть у МВФ. Именно помощь фонда формирует наш бюджет и обеспечивает наше будущее. И пока Украина не объявила дефолт, нашей страной будут управлять не Зеленский с друзьями, а МВФ и страх власти, что в случае невыполнения условий фонда украинская экономика рухнет. Это – единственная гарантия, которая позволяет нам всем рассчитывать, что мы не окажемся под руинами", – подводит итог Портников.

Власть Зеленского вынуждена считаться с МВФ

Как сообщал OBOZREVATEL, Виталий Портников считает, что при нынешних обстоятельствах освобожденный из политического заключения в России режиссер Олег Сенцов может стать в Украине или диссидентом, или статистом в массовке симпатиков новой власти.

Также Портников отметил, что Франция фактически стала на сторону России и на саммите стран "нормандского формата" будет требовать от Украины пойти на уступки Кремлю по Донбассу.

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