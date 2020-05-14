Портников объяснил, почему никто не хочет брать "сребреники" от России

На постсоветском пространстве уже все поняли, что Россия дает деньги и газ не для того, чтобы поддержать кого-то, а чтобы принудить к подчинению.

Однако в Кремле до сих пор не осознали, что "российские сребреники" стали одной из "красных линий", переходить за которые не хочет никто, чтобы не потерять суверенитет. Об этом в блоге на "Гранях" написал журналист Виталий Портников.

Влияние России

"Все прекрасно понимают: Путин дает деньги не для того чтобы помочь, а для того чтобы подчинить. Российский рубль – такое же оружие Кремля, как российский газ или российский танк", – написал журналист.

В пример он привел Молдову, неподалеку от которой, в приднестровских Бендерах или Тирасполе, уже стоит российский танк. А газ давно используется для усиления российского влияния в этой стране, от которой Москва отхватила часть территории.

Остался рубль. И тут уже молдавским элитам пришлось объединяться против своего слишком ретивого президента Игоря Додона, вознамерившегося стать российским губернатором. Рубль – это была последняя капля.

"Правительство, которое Додон создал в союзе с бывшими соратниками пророссийского олигарха Плахотнюка, на грани отставки. Не сможет Молдова и получить экономическую помощь от Москвы, которая должна была стать главным козырем Додона на предстоящих президентских выборах. Правомерность получения этой помощи была поставлена под сомнение молдавским Конституционным судом", – объяснил Портников.

Он напомнил, что такой же оглушительный эффект получение российского кредита имело для четвертого президента Украины Виктора Януковича.

"Именно после того как Янукович, уже отказавшись от подписания соглашения об ассоциации с ЕС, договорился с Путиным о помощи, он утратил ту поддержку, которую еще имел в политических и предпринимательских кругах, и заставил олигархов примириться с неизбежностью победы Майдана. Потому что верный Кремлю губернатор не нужен никому – ни сторонникам цивилизованного пути развития своих стран, ни тем, кто уверен, что "Техас должны грабить техасцы", ни даже тем, кто хочет хороших отношений с Россией, но не превращения своей страны в российский бантустан", – подытожил Портников.

Как сообщал OBOZREVATEL, падение мировых цен на нефть для России будет фатальным. А разговоры о том, что эта страна успешно переживет энергетический кризис благодаря резервам, не выдерживают никакой критики.