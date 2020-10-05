Порошенко: власть превратила Фонд борьбы с COVID-19 на коррупционный инструмент

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко потребовал от власти прекратить разворовывание бюджетных денег с коронавирусного фонда, а от правоохранительных органов – расследовать масштабные злоупотребления.

Об этом политик написал в Facebook. Порошенко подчеркнул, что власть превратила Фонд борьбы с коронавирусом на коррупционный инструмент по отмыванию денег.

"Из Фонда борьбы с коронавирусом не закуплено ни одного аппарата ИВЛ. Это – вывод Счетной палаты. И это в то время, когда количество инфицированных бьет рекорды каждый день: 3771 больных – это только за эти сутки. 230 233 больных за все время пандемии, больше 15 000 из которых – медики", – констатировал Порошенко.

Он отметил, что в то время, как количество больных коронавирусом растет, власть не делает ничего.

"В начале пандемии, когда больных было несколько человек на всю страну, "зеленая" власть сорвала стоп-кран экономики, а теперь, когда количество инфицированных растет с бешеной скоростью – не делает ничего. Есть кризис в энергетике, падение промышленности, падение ВВП и кризис поступлений с таможни и налоговой. Добавьте к этому кризис в культуре, поскольку именно оттуда изъяли значительные средства, когда формировали Фонд борьбы с коронавирусом. А также – кризис образовательной сферы, откуда тоже забрали деньги", – напомнил пятый президент.

Он отметил, что средства изъяли также и из местных бюджетов, хотя львиная доля финансовой нагрузки легла именно на них. "И сегодня, как свидетельствуют данные Счетной палаты, все эти деньги почему-то тратятся совсем не для покупки медицинского оборудования, тестов и средств защиты для врачей", – написал Порошенко.

"Можем сделать неутешительный вывод: команда Зеленского превратила Фонд борьбы с COVID-19 на удобный коррупционный инструмент по отмыванию денег", – констатировал лидер "Европейской солидарности".

"При таких условиях врачи вынуждены обращаться с просьбой о помощи к благотворителям – в том числе, и к "Европейской солидарности". 50 аппаратов ИВЛ, 130 000 защитных костюмов для медиков, 10 000 защитных очков, 50 000 ИФА-тестов – такие промежуточные результаты нашей работы в этом направлении. и мы, конечно, продолжим делать все возможное, чтобы помочь Украине и украинцам выстоять", – подчеркнул Порошенко.

Он призвал правоохранительные органы обратить внимание на неэффективное использование средств.

"Я лично и "Европейская солидарность" требуем от правоохранителей обратить внимание на неэффективное использование средств. Также мы хотим, чтобы были срочно приняты изменения в бюджет и рассмотрен вопрос о страховании врачей, на рассмотрении которого мы неоднократно настаивали", – заявил пятый президент.

"И главное: мы требуем от власти остановить хищения Фонда борьбы с коронавирусом! Перестаньте наживаться на здоровье людей!", – призвал Порошенко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Минфине подсчитали, сколько средств потратили из "коронавирусного" фонда. В частности, из 66 млрд грн потрачено 23 млрд. Среди статей расходов – строительство и ремонт дорог, а также надбавки для МВД. В то же время на обещанные доплаты медикам и закупку ИВЛ деньги почти не тратились.