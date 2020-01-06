Популярный лоукостер отменил полеты из Украины: направления

Лоукостер Ernest Airlines отменил сразу несколько рейсов из украинских аэропортов Жуляны ("Киев" имени Игоря Сикорского), Львов и Одесса за последние два дня.

Как сообщает avianews, согласно онлайн-табло аэропортов, 5 января авиакомпания не выполнила рейс EG 544 из Одессы в Рим, 6 января отменила рейсы EG 236 из Киева в Рим, EG 498 из Киева в Милан и EG 278 из Львова в Неаполь. На момент публикации материала рейсы EG 298 Львов-Венеция и EG 224 Львов-Милан значились как задержанные.

По данным flightradar24.com, из четырех самолетов, входящих во флот Ernest Airlines, сразу два оправились в аэропорты, никак не связанные с маршрутной сетью лоукоста.

3 января Airbus A320 с номером EI-LIN совершил рейс со специальной нумерацией EG 9468 (регулярные рейсы имеют трехзначную нумерацию) из Милана в Амман, 5 января A320 с номером EI-LIX перелетел рейсом EG 9472 из Милана во французский аэропорт Монпелье, который используется также как стоянка для самолетов.

29 декабря 2019 года Авиационные власти Италии ENAC объявили о приостановке действия лицензии Ernest Airlines на перевозку пассажиров и грузов с 13 января 2020 года и запретили продажу билетов.

Авиаперевозчику запретили продажу билетов, однако предоставили возможность выполнить перелеты в пиковый период перевозок в новогодние праздники с целью защиты пассажиров, которые уже имеют купленные билеты.

В ENAC обратили внимание, что санкции по отношению к Ernest Airlines не связаны с безопасностью полетов, поэтому запрет на выполнение рейсов вводится с задержкой.

Как сообщал OBOZREVATEL, компания Ryanair подняла стоимость услуги по приоритетной посадке, а также сбор за перевозку багажа весом до 10 кг.

Судья Барышевского районного суда Елена Литвиненко, которая приостановила действие лицензии авиакомпании-лоукостера SkyUp в Украине, подала в отставку.

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