Популярный лоукостер массово отменил рейсы из Украины: что происходит

Компания Wizz Air за последние две недели с 16 по 30 июля отменила 50 вылетов из Киев.

Об этом свидетельствует информационное табло аэропорта Жуляны, сообщает портал Avianews. Каждый день отменялись от двух до четырех рейсов из украинской столицы.

"Изменения расписания коснулись вылетов по 17 направлениям в Европу: в Берлин, Биллунн, Братиславу, Бремен, Будапешт, Варшаву, Вену, Гамбург, Ганновер, Дортмунд, Кельн, Копенгаген, Краков, Ларнаку, Мемминген, Ригу, Франкфурт", - сказано в сообщении.

Как убедился OBOZREVATEL, на сайте аэропорта в расписании на среду, 31 июля, действительно отменены три рейса Wizz Air. Это вылет в 6:10 в Берлин, в 11:55 во Франкфурт и в 18:45 в Гамбург.

iev.aero/departures

iev.aero/departures

iev.aero/departures

В Avianews говорят, что направили запрос в Wizz Air с просьбой прокомментировать изменения расписания. Однако более чем за сутки в авиакомпании не смогли объяснить ситуацию.

Новости Ryanair и Wizz Air оштрафовали за новые правила перевозки багажа

Wizz Air каждый день отменяет 2-3 рейса

Как сообщал OBOZREVATEL, компания Ryanair подняла стоимость услуги по приоритетной посадке, а также сбор за перевозку багажа весом до 10 кг. Об этом сказано в обновленной информации на сайте лоукоста.

Тем временем авиаюрист Андрей Гук заявил, что Барышевский районный суд Киевской области не имел права приостанавливать действие лицензии украинского авиаперевозчика-лоукостера SkyUp Airlines.

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