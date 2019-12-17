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17 декабря • обновлено в 11:29
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Дмитрий Потехов
Дмитрий Потехов
Бизнесмен Все статьи автора

Популизм и красивые слова: неужели мы снова ошиблись с выбором?

1.2т

Уничтожение украинской промышленности продолжается. Вчера получили постановление НКРЭ номер 2693 от 10.12.19 о повышении тарифов за распределение электроэнергии. В нашем случае с 1 января 2020 года мы должны платить на 44% больше.

Владимир Зеленский, Алексей Гончарук, Дмитрий Разумков, к кому из Вас везти 550 работников, которых предстоит увольнять? Я очень внимательно вчера смотрел выступление премьер-министра на "Свободе слова", очень красивые слова о том, что у правительства есть стратегия развития украинской промышленности. Видимо это начало реализации. Опять популизм и красивые слова. Неужели мы снова ошиблись с выбором?

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Автор
Дмитрий Потехов Дмитрий Потехов
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Дмитрия Потехова
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
і ще з останьої новини "Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна підтримує Південний газотранспортний коридор."" - права трещ?
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Задание по деиндустриализации Украины будет выполнено в кратчайшие сроки. Они в промышленносте никогда не работали и не хотят ею заниматься, им бы по сцене скакать.
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
ви с"ки не помилилися вас лоханули. ДЕБІЛИ.
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