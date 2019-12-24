Попали в немилость: СМИ узнали о тотальных чистках Зеленского в Кабмине

В ближайшие несколько недель в Кабинете министров Украины могут произойти громкие отставки министров.

В Офисе президента достаточно критически настроены относительно деятельности правительства. Поэтому сейчас президент Украины Владимир Зеленский определяется, каких именно министров попросять на выход. Об этом со ссылкой на источники во власти сообщил телеграм-канал "УП. Off the record".

"По словам наших источников, есть несколько вариантов переформатирования Кабмина (замена 2-3 министров), однако все зависит от воли президента", – говорится в публикации на канале.

Ресурс сообщает, что в Офисе президента не прочь вообще распустить все правительство, однако проблема заключается в отсутствии замены действующим министрам.

"Не вопрос освободить – вопрос, кто придет дальше делать работу. Профессиональных и чистых людей в стране не осталось", – цитирует слова неназванного высокопоставленного источника телеграм-канал.

Зеленский готовится увольнять министров

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров на заседании во вторник, 24 декабря, принял ряд кадровых решений.

Кабмин собирается поменять руководство "Нафтогаза", "Укрэнерго", а также других стратегических компаний.

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