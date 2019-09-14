Курс биткоина упал: владельцы понесли рекордные убытки

Курс биткоина за неделю обвалился более чем на $500. В пятницу, 13 сентября, он составляет $10332.

По данным криптовалютного портала CoinMarketCap, за сутки монета подорожала на 0,7%, а ее капитализация составила $185 млрд.

При этом в понедельник, 9 сентября, стоимость цифровой валюты доходила до $10880, а капитализация превышала $195 млрд.

Таким образом, владельцы биткоина из-за падения курса потеряли около $10 млрд.

Падение курса биткоина за неделю CoinMarketCap

Другие криптовалюты из топ-10 сейчас падают.

При этом эксперты криптовалютного рынка считают, что на следующей неделе цифровые деньги пойдут в рост.

"Курс биткоина в ближайшей перспективе может увеличиться до $10500, Ethereum имеет шансы на рост до $185, XRP может укрепиться до $0,26, а Litecoin - до $70", – сказано в прогнозе ForexClub.

bloomchain.ru

Справка:

Криптовалюта – виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

Биткоин – самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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