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11 февраля • обновлено в 17:00
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"Понабирали!" На Житомирщине губернатор поставил на место "слугу народа"

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Губернатор Житомирской области Виталий Бунечко скептически отозвался о деловых качествах нардепа от "Слуги народа" Александра Юрченко. На его запросе он оставил комментарий: "Понабирали..."

Народный избранник попросил предоставить информацию о состоянии дорог в области и их ремонт, сообщает "Первый житомирский". Поэтому он попросил предоставить ему "перечень подрядных организаций, которым было выплачено средства, на основании каких документов и в каком объеме в декабря 2019 года по работы связанные с ремонтом и эксплуатационным содержанием дорог (путей) в Житомирской области".

К слову, Луганская область в 2020 году на ремонт и строительство дорог планирует потратить рекордные 3,8 млрд гривен (порядка $157 млн).

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Ремонт дорог

Ремонт дорог

Расписывая документ на тех, кто должен ответить на запрос, губернатор решил оставить свое мнение. "Объясните избраннику, что дороги, по которым проезжают, принадлежат "Укравтодору". Понабирали...", – написал Бунечко.

Общение губернатора и "слуги народа"

Общение губернатора и "слуги народа"

1.zt.ua

Общение губернатора и "слуги народа"

Общение губернатора и "слуги народа"

1.zt.ua

Издание отмечает, что реакция главы ОГА в этом случае непонятна. "Ведь народный избранник обращался в отношении всех дорог в области. А (из реакции губернатора, - Ред.) получается, что к компетенции администрации относятся только те дороги, по которым ходят, а "дороги, по которым проезжают", принадлежат "Укравтодору", – прокомментировали местные журналисты этот инцидент.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в Украине уже с 1 марта стартует масштабное строительство дорог.

Президент Владимир Зеленский раскритиковал местную власть Тернополя за то, что за последние годы в городе и области не строили новых дорог.

В 2020 году в Украине отремонтируют 4 тыс. км дорог государственного значения, на что потратят 85 млрд гривен, из них 31 млрд – из Дорожного фонда.

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Читайте все новости по теме "Дороги в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Тема
Дороги в Украине
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа ямы на дорогах дороги ремонт и строительство дорог
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