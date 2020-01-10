"Помогли" на десятки миллионов: НБУ уличили в подыгрывании Сбербанку

Национальный банк Украины заподозрили в том, что его должностные лица помогли российскому Сбербанку и его клиентам вывести из Украины более $2,7 млн, 2,23 млн. евро и 80,97 млн. грн.

При этом обратно в Украину поступил товар на сумму лишь $213 тыс. Об этом говорится в решении Печерского суда Киева, сообщил Finbalance. Делом занимается Киевская местная прокуратура №6.

"В июне-декабре 2015 года и феврале-марте 2017 9 клиентов АО "Сбербанк", при содействии должностных лиц [Сбербанка], а также НБУ заключили 20 импортных контрактов с нерезидентами, на основании которых перечислено за границу средства в сумме более $2,7 млн, 2,23 млн. евро и 80,97 млн. грн. В то время как товар поступил только на сумму $213 тыс. Документы, которые предоставлялись в АО "Сбербанк", возможно, были подделаны", – сказано в судебных материалах.

Также подозрительно невыгодная сделка была проведена в обратном направлении: из Украины за рубеж вывезено товаров на $55,74 млн, а обратно пришло $112,78 тыс. По данным следствия, это произошло в 2016-2017 годах при содействии должностных лиц НБУ.

"В результате валютная выручка в размере более $47,55 млн не поступила на счета субъектов хозяйствования", – сказано в материалах суда.

НБУ заподозрили в помощи Сбербанку

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские банки имеют более 500 млрд грн проблемных кредитов.

В Украине в 2020 году закроют как минимум четыре банка. Процедуру ликвидации к апрелю следующего года завершат в отношении банков "Софийский", Укрбизнесбанк, "Петрокоммерц-Украина" и Укринбанк.

Национальный банк Украины начал принудительное взыскание 1,5 млрд грн с экс-владельца банка "Финансы и Кредит" олигарха Константина Жеваго.

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