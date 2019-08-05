Помогает Кремль? Фукс и Хомутынник пытаются захватить газовые месторождения в Украине

Российский олигарх Павел Фукс после бегства соратников команды Януковича переехал в Украину и с легкостью заполучил все их энергетические активы.

Здесь он, пользуясь связями и коррупционными схемами, смог восстановить работу компаний и приумножить их капитал.

"Газовый" партнер Фукса – нардеп Виталий Хомутынник при этом не постеснялся совмещать работу в парламенте и построение газовой империи. Свой старт на газовом рынке оба могли получить с помощью России. Кремль руками олигархов может поставить крест на энергетической независимости Украины.

OBOZREVATEL разобрался, как олигарх пытается захватить газовый рынок Украины.

Фукс получил бизнес от беглого соратника Януковича, а Хомутыннику повезло с партнером

Присвоил активы беглой команды. После бегства Януковича и его соратников большинство их активов оказались проблемными. Яркий пример – "Укранефтебурение". Вместе с нардепом от "Видродження" и своим партнером Виталием Хомутынником Фуксу досталась одна из крупнейших газовых компаний. До 2009 года ее основным акционером был бывший министр экологии и природных ресурсов Николай Злочевский. В 2012-м 45% акций передали прокладкам – Ariana Business и Ares Systems. Компании якобы представляли интересы "семьи" Януковича.

А уже в 2016-м новоиспеченный олигарх Павел Фукс вместе со своим партнером завладели активами. Ares Systems досталась Хомутыннику, а Ariana Business – Фуксу.

Еще один актив – East Europe Petroleum. Ее создал сбежавший министр экологии и природных ресурсов Эдуард Ставицкий. В 2014-м их лицензии на разработку месторождений заморозили.

Министр, вероятно, пользуясь своим служебным положением создал невероятно успешную компанию, которая получила ряд разрешений. Но, потеряв власть, фирма оказалась проблемной. Так продолжалось до тех пор, пока на горизонте не появился российский олигарх Павел Фукс.

Павел Фукс

Компания на тот момент имела 19 лицензий на добычу газа. Фуксу удалось в краткие сроки вернуть спецразрешения. Более того, 16 из 19 восстановили в один день – 22 августа 2017 года. После этого East Europe Petroleum получила еще ряд лицензий на добычу газа в Полтавской области. Летом 2018 года Полтавский облсовет расширил лицензии Фукса без каких-либо конкурсов. При этом государственная компания "Укргаздобыча", вопреки всем попыткам, получить разрешения не смогла.

Ставицкий избавился от проблемной компании с большой скидкой. И купить их мог только тот, у кого есть возможность "решить" все проблемы. А для этого нужно иметь влияние и возможность воплощать в жизнь теневые схемы.

Но и на этом присвоение газовых активов не закончилось. В руки Фукса от команды Януковича попала компания "Девон". Запасы газа в Полтавской области, которые получил олигарх, оцениваются в 8 млрд куб. м. По рыночной цене это около $2 млрд. В сумме в собственности Фукса и Хомутынника оказалось запасов газа на $5,9 млрд!

Ставицкий для себя же получал лучшие участки месторождений, все они достались Фуксу и Хомутыннику.

East Europe Petroleum на 67% принадлежала кипрскому офшору, за которым стоит Фукс, и 33% – государственной компании "Надра Украины". Изначально участие государства помогало Ставицкому получить лицензии на специальных условиях. Но сейчас, когда компания оказалась под контролем Фукса, расширила лицензии и получила лакомый кусок рынка, от госдоли решили избавиться.

"Надра Украины" в конце прошлого года вышли из компании и передали свою долю "Авант Трейд Лимитед". Учредитель указанной компании – некая Мартыненко Мария Владимировна. Она ранее называла себя директором всей той же East Europe Petroleum. Таким образом, все 100% акций оказались в руках российского олигарха Павла Фукса. Активы компании оцениваются в 160 млн грн. А реальная стоимость, с учетом лицензий на месторождения, может быть в десятки раз выше. На официальный запрос "Надра Украины" ответили OBOZREVATEL, что условия сделки разглашать не будут.

Помогли связи с Россией

У Павла Фукса есть награда от Путина, в СМИ его связывают с ФСБ РФ. Долгое время он строил свой бизнес в государстве-агрессоре, и там также участвовал в различных схемах, о чем уже писал OBOZREVATEL.

Связи с Кремлем помогли Фуксу заполучить активы беглых чиновников. Теперь же его руками россияне фактически пытаются поставить крест на энергетической независимости Украины. Месторождения, которые могли бы использовать для роста газодобычи, что позволило бы отказаться от части импорта, попали в руки олигарха из РФ.

Уже сейчас он владеет:

ДК "Укрнефтебурение" (добывает более 530 млн куб. м в год)

"ДВ нефтегазодобывающая компания"

ЧАО "Девон"

East Europe Petroleum

Газовый бизнес связанного с Кремлем олигарха по разным оценкам суммарно может составлять до 20% всей частной газодобычи в Украине. Руками Фукса Россия де-факто продолжает гибридную войну, захватывая рынок голубого топлива. О том, что Павел Фукс может осуществлять свои аферы в Украине под контролем Кремля, также заявили журналисты Al Jazeera.

OBOZREVATEL обращается в правоохранительные органы и в Антимонопольный комитет с просьбой разобраться, каким образом олигарх из России всего за несколько лет отхватил часть газового рынка Украины и каким образом он получил активы беглых коррупционеров.

ЧЕМ "ПРОСЛАВИЛСЯ" ПАВЕЛ ФУКС:

Павел Фукс цинично реализовал аферу с паспортами. В нашем распоряжении оказались эксклюзивные документы, которые являются первым публичным доказательством наличия двойного гражданства у одиозного олигарха.

В августе 2018 года Фукс отсудил у коммунального предприятия "Киевметрополитен" около 2 млрд грн, завысив сумму исковых требований. Чтобы их выплатить, киевской подземке пришлось резко поднять стоимость проезда на 3 грн, из которых 2 грн с каждой поездки идут непосредственно в карман путинского миллиардера.

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