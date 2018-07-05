Получили $46 млн премий: "Нафтогаз" засекретил фамилии сотрудников

В НАК "Нафтогаз Украины" отказались назвать фамилии сотрудников, среди которых была распределена премия в размере более 46 миллионов долларов за победу в Стокгольмском арбитражном суде в споре с "Газпром" относительно транзитного контракта.

"Запрашиваемая информация относится к персональным данным и является конфиденциальной", – заявили в Департаменте по корпоративным коммуникациям "Нафтогаза", передают "Українські новини".

В то же время представители НАК отметили, что в список сотрудников, которые получили премию, включено более 40 человек, которые прямо или косвенно внесли значительный вклад в достижение этого результата.

"Этот перечень не ограничивается топ-менеджментом компании, а сумма премии зависит от личного вклада каждого работника", – резюмировали представители "Нафтогаза".

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 мая наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" принял решение о выплате сотрудникам компании 46,3 млн долларов премий в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде в споре с российским газовым монополистом "Газпромом" по транзитному контракту.

Первую часть премии в размере 541 млн гривен менеджеры получат в ближайшее время. Это 1% от объема выигрыша, уже признанного в финансовой отчетности "Нафтогаза" за 2017 год. Остальное будут выплачивать три года при условии, если российская компания выполнит требование суда.

Премьер-министр Владимир Гройсман призвал пересмотреть решение о сумме премий, назвав это "перегибом".

Позже в Наблюдательном совете "Нафтогаза" заявили, что не намерены пересматривать данное решение.