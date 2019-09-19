Получил по рукам: фирме Фукса не дали разрешения на добычу руды

В Кировоградской области фирма, зарегистрированная в офшоре и чьи связи идут к скандальному олигарху Павлу Фуксу, пыталась получить право на добычу хромовой руды.

Речь идет о месторождении полезных ископаемых площадью 9 гектар, которое находится на территории Голованевского райна. Разрешение на работу там пыталась получить фирма "Майн экстракшн". Однако Кировоградский обласной совет, пишет издание "Без купюр", его не дала.

Сайт пишет, что по данным аналитической системы Youcontrol, в перечне основателей фирмы "Майн экстракшн" указана фирма ИНАРДА ХОЛДИНГ ГРУПП ЛИМИТЕД с "пропиской" в офшоре на Сейшельских островах.

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При этом адрес ее регистрации совпадает с адресом ООО "Твинс ГРУПП". Руководительницей фирмы значится Вера Акуленко.

"Как говорится в расследовании программы "Схемы", эта женщина работает маникюрщицей в Киеве и мало похожа на хозяйку крупного бизнеса. Расследователи выяснили, что указанное предприятие связано с фирмой, которая при президентстве Виктора Януковича входила в сферу влияния тогдашнего министра энергетики Эдуарда Ставицкого. Сейчас фирму связывают с бизнесменом Павлом Фуксом, который в последние годы начал скупать энергетические активы у окружения Януковича. Он свою причастность к предприятиям отрицает", – говорится в материале.

Когда депутаты Кировоградского облсовета совещались, дать ли фирме "Майн экстракшн" разрешение на добычу хрома, они выслушали мнение сельского головы села Капитановка (возле которого планируют вести добычу) и представительницу части общины.

"Оба докладчика выразили противоположные мнения – за и против соседства с промышленной разработкой. Представитель фирмы сообщил, что проводились общественные слушания и предприятие готово заключить социальное соглашение с обществом. В результате голосования депутаты не поддержали решение. Один из депутатов предложил голосовать "за", когда это социальная соглашение будет заключено", – сказано в публикации.

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В августе 2018 года Фукс отсудил у коммунального предприятия "Киевметрополитен" около 2 млрд грн, завысив сумму исковых требований. Чтобы их выплатить, киевской подземке пришлось резко поднять стоимость проезда на 3 грн, из которых 2 грн с каждой поездки идут непосредственно в карман путинского миллиардера.

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