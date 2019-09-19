Получил по рукам: фирме Фукса не дали разрешения на добычу руды

В Кировоградской области фирма, зарегистрированная в офшоре и чьи связи идут к скандальному олигарху Павлу Фуксу, пыталась получить право на добычу хромовой руды.
Речь идет о месторождении полезных ископаемых площадью 9 гектар, которое находится на территории Голованевского райна. Разрешение на работу там пыталась получить фирма "Майн экстракшн". Однако Кировоградский обласной совет, пишет издание "Без купюр", его не дала.
Сайт пишет, что по данным аналитической системы Youcontrol, в перечне основателей фирмы "Майн экстракшн" указана фирма ИНАРДА ХОЛДИНГ ГРУПП ЛИМИТЕД с "пропиской" в офшоре на Сейшельских островах.
При этом адрес ее регистрации совпадает с адресом ООО "Твинс ГРУПП". Руководительницей фирмы значится Вера Акуленко.
"Как говорится в расследовании программы "Схемы", эта женщина работает маникюрщицей в Киеве и мало похожа на хозяйку крупного бизнеса. Расследователи выяснили, что указанное предприятие связано с фирмой, которая при президентстве Виктора Януковича входила в сферу влияния тогдашнего министра энергетики Эдуарда Ставицкого. Сейчас фирму связывают с бизнесменом Павлом Фуксом, который в последние годы начал скупать энергетические активы у окружения Януковича. Он свою причастность к предприятиям отрицает", – говорится в материале.
Когда депутаты Кировоградского облсовета совещались, дать ли фирме "Майн экстракшн" разрешение на добычу хрома, они выслушали мнение сельского головы села Капитановка (возле которого планируют вести добычу) и представительницу части общины.
"Оба докладчика выразили противоположные мнения – за и против соседства с промышленной разработкой. Представитель фирмы сообщил, что проводились общественные слушания и предприятие готово заключить социальное соглашение с обществом. В результате голосования депутаты не поддержали решение. Один из депутатов предложил голосовать "за", когда это социальная соглашение будет заключено", – сказано в публикации.
Фукс интересуется горным бизнесом
ЧЕМ "ПРОСЛАВИЛСЯ" ПАВЕЛ ФУКС:
Павел Фукс цинично реализовал аферу с паспортами. В нашем распоряжении оказались эксклюзивные документы, которые являются первым публичным доказательством наличия двойного гражданства у одиозного олигарха.
В августе 2018 года Фукс отсудил у коммунального предприятия "Киевметрополитен" около 2 млрд грн, завысив сумму исковых требований. Чтобы их выплатить, киевской подземке пришлось резко поднять стоимость проезда на 3 грн, из которых 2 грн с каждой поездки идут непосредственно в карман путинского миллиардера.
OBOZREVATEL обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом остановить циничную аферу олигарха Фукса с киевским метрополитеном.
Государственная компания "Надра Украины" фактически подарила долю в газовом бизнесе российско-украинскому олигарху. В результате Украина потеряла сотни миллиардов гривен.
Фукса подозревают в прикрытии схем по отмыванию денег бывшим президентом Украины и в попытках вывести "деньги Януковича" из страны.
Олигарх подозревается в связи с криминальным авторитетом, который является одним из организаторов убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.
Фукс попал под спецрасследование советника ФБР Роберта Мюллера. По данным американца, некоторые украинцы, которые были на инаугурации президента США Дональда Трампа, пытались предложить "мирные" планы и другие соглашения, совпадающие с интересами России.
Пытался въехать в Мексику по украинскому паспорту на основании визы США, которая была вклеена в его российский паспорт.
Фукс, который перебрался в Украину, может осуществлять свои махинации на ее территории под покровительством Кремля. Об этом идет речь в расследовании Al Jazeera.
После ряда резонансных публикаций в нашем издании Фукс начал давить на OBOZREVATEL и развернул черную дискредитационную кампанию против главы редсовета СМИ Михаила Бродского.
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