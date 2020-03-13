Президент РФ Владимир Путин заявил, что его коробит от зарплат иностранных топ-менеджеров, которые в российских госкорпорациях получают по "миллиону рублей в день". Но сделать с эти он ничего не может.

Об этом он сказал в интервью агентству ТАСС По словам Путина, заменить их в России некем, так как они работают эффективнее россиян.

Путин о зарплатах

"Да, меня самого это коробит, честно вам скажу. Но не так всё просто, как казалось бы на первый взгляд. Я уже там на этот счёт с ними разговаривал. Ответ какой? Там же они нанимают большое количество иностранных специалистов – они работают эффективно, и они чего-то стоят на рынке, на международном рынке труда. Они вынуждены их брать и платить им зарплату, которую их услуги, их работа стоит на международном рынке труда. Если им платить, то они как начальники должны получать больше", – сказал Путин.

Как сообщал OBOZREVATEL, эпидемия коронавируса грозит нанести сокрушающий удар по экономике Китая, что обернется крупными финансовыми потерями и для России.

Экономический кризис и санкции, наложенные на Россию после аннексии Крыма, отбросили доходы обычных россиян на 13 лет назад – к уровню 2007 года.

Президент России Владимир Путин заявил, что увеличить доходы россиян к 2020 году в два раза, как это планировали в 2008 году, не удалось из-за того, что "это были предварительные планы".

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