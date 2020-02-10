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10 февраля • обновлено в 18:41
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/ Рынки и компании

Польша "закроется" от заробитчан: чего ждать украинцам

26.2т
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Правительство Польши собирается усилить защиту своего рынка труда от заробитчан. Для этого там за полгода хотят разработать и принять новые принципы миграционной политики.

Об этом заявил заместитель директора департамента Министерства семьи, труда и социальной политики Польши Мирослав Пшевозьник, передает "Укринформ". По словам чиновника, миграционная политика будет базироваться на четырех основах.

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  • Первая основа – защита польского рынка труда.

"Ведь каждая страна защищает свой рынок и своих работников”, – подчеркнул Пшевозьник. По его данным, сейчас в Польше уровень безработицы составляет 5,2%, безработных насчитывается 850 тысяч.

  • Вторая основа – взаимозаменяемость работников, особенно в дефицитных специальностях.

  • Третья основа – циркулярность пребывания иностранных трудовых мигрантов.

Не может быть речи о длительных сроках трудоустройства в Польше – только ограниченные”, – пояснил чиновник.

При этом он подчеркнул, что для более длительного трудоустройства иностранцев не будет препятствий при условии получения ими документов на постоянное жительство в Республике Польша.

  • Четвертая основа – заполнение пробелов в тех регионах, где не хватает рабочих рук.

В этом контексте он отметил, что ранее большинство украинцев, которые приезжали на работу в Польшу, концентрировались в основном в Мазовецком воеводстве (админцентр – Варшава) – 70%. Сейчас пропорции изменились: в Варшаве и окрестностях трудятся лишь 35% украинских заробитчан.

Заробитчан меньше не станет

В Польше считают, что количество работников из Украины в 2020 году году меньшим не станет. "Будет рост, правда, незначительный”, – констатировал Пшевозьник. По разным оценкам, сейчас там работают от 800 тыс. до 1 млн украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2020 года Министерство труда Польши повысило минимальную зарплату до 2 600 злотых, или 16 500 гривен. Таким образом, польские минимальные зарплаты за год выросли на 15,6%.

Заробитчане из Украины добавили порядка 2,5% к ВВП Польши, благодаря чему ее экономика выросла на 22% с 2014 года.

На протяжении 2019 года в Польшу выехало рекордное количество украинской молодежи возрастом до 25 лет.

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Трудовая миграция из Украины Украина - Польша
Место
Польша
Теги
трудовая миграция трудоустройство работа украинцы в Польше заробитчане наши в Польше
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Комментарии на сайте не модерированы
Махно Володимир
Махно Володимир
сомневаюсь что они против заробитчан. они подняли за пару лет свой ввп на 3%, только за счет украинских работников!
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Они просто испугались жолто блокитной заразы.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
А почему , наверное нерабы оказались триперными грязнулями.
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