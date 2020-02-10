Польша "закроется" от заробитчан: чего ждать украинцам

Правительство Польши собирается усилить защиту своего рынка труда от заробитчан. Для этого там за полгода хотят разработать и принять новые принципы миграционной политики.

Об этом заявил заместитель директора департамента Министерства семьи, труда и социальной политики Польши Мирослав Пшевозьник, передает "Укринформ". По словам чиновника, миграционная политика будет базироваться на четырех основах.

Первая основа – защита польского рынка труда.

"Ведь каждая страна защищает свой рынок и своих работников”, – подчеркнул Пшевозьник. По его данным, сейчас в Польше уровень безработицы составляет 5,2%, безработных насчитывается 850 тысяч.

Вторая основа – взаимозаменяемость работников, особенно в дефицитных специальностях.

Третья основа – циркулярность пребывания иностранных трудовых мигрантов.

“Не может быть речи о длительных сроках трудоустройства в Польше – только ограниченные”, – пояснил чиновник.

При этом он подчеркнул, что для более длительного трудоустройства иностранцев не будет препятствий при условии получения ими документов на постоянное жительство в Республике Польша.

Четвертая основа – заполнение пробелов в тех регионах, где не хватает рабочих рук.

В этом контексте он отметил, что ранее большинство украинцев, которые приезжали на работу в Польшу, концентрировались в основном в Мазовецком воеводстве (админцентр – Варшава) – 70%. Сейчас пропорции изменились: в Варшаве и окрестностях трудятся лишь 35% украинских заробитчан.

Заробитчан меньше не станет

В Польше считают, что количество работников из Украины в 2020 году году меньшим не станет. "Будет рост, правда, незначительный”, – констатировал Пшевозьник. По разным оценкам, сейчас там работают от 800 тыс. до 1 млн украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2020 года Министерство труда Польши повысило минимальную зарплату до 2 600 злотых, или 16 500 гривен. Таким образом, польские минимальные зарплаты за год выросли на 15,6%.

Заробитчане из Украины добавили порядка 2,5% к ВВП Польши, благодаря чему ее экономика выросла на 22% с 2014 года.

На протяжении 2019 года в Польшу выехало рекордное количество украинской молодежи возрастом до 25 лет.

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