Польша наказала "Газпром": в Евросуде приняли неожиданное решение

Суд Евросоюза по требованию Польши отменил решение Еврокомиссии, которое позволяло "Газпрому" поставлять больше газа в Германию по газопроводу OPAL.

Об этом со ссылкой на польский ресурс RMF24 сообщает "Европейская правда".

"Это решение было принято с нарушением основ энергетической солидарности", – решили судьи из Люксембурга.

Речь идет о решении Еврокомиссии от 28 октября 2016 года, которое позволяло более широкое использование газопровода OPAL, который связывает российский "Северный поток" с Германией. До того россияне использовали половину мощностей.

В декабре 2016 года польское правительство подало в суд против российской компании. Там заявили, что решение Еврокомиссии "противоречит принципу диверсификации источников, путей снабжения и управления рисками сбоев или прекращения поставок газа" и угрожает энергетической безопасности Польши.

"Суд установил недействительность решения Комиссии об утверждении изменения системы установления исключений по использованию газопровода OPAL", – говорится в постановлении суда ЕС.

Теоретически Еврокомиссия может подать апелляцию на решение суда, но она должна быть ограничена только юридическими вопросами, сказано в материале.

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