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10 сентября • обновлено в 22:25
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/ Рынки и компании

Польша наказала "Газпром": в Евросуде приняли неожиданное решение

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Суд Евросоюза по требованию Польши отменил решение Еврокомиссии, которое позволяло "Газпрому" поставлять больше газа в Германию по газопроводу OPAL.

Об этом со ссылкой на польский ресурс RMF24 сообщает "Европейская правда".

"Это решение было принято с нарушением основ энергетической солидарности", – решили судьи из Люксембурга.

Речь идет о решении Еврокомиссии от 28 октября 2016 года, которое позволяло более широкое использование газопровода OPAL, который связывает российский "Северный поток" с Германией. До того россияне использовали половину мощностей.

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В декабре 2016 года польское правительство подало в суд против российской компании. Там заявили, что решение Еврокомиссии "противоречит принципу диверсификации источников, путей снабжения и управления рисками сбоев или прекращения поставок газа" и угрожает энергетической безопасности Польши.

"Суд установил недействительность решения Комиссии об утверждении изменения системы установления исключений по использованию газопровода OPAL", – говорится в постановлении суда ЕС.

Теоретически Еврокомиссия может подать апелляцию на решение суда, но она должна быть ограничена только юридическими вопросами, сказано в материале.

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Как сообщал OBOZREVATEL, переговоры по транзиту российского газа между ЕС, Украиной и Россией произойдут 19 сентября 2019 года в Брюсселе.

Украина договорилась о поставках американского природного газа через Польшу.

Газотранспортная система Украины готова к сценарию "нулевого транзита", если Россия откажется подписывать новый контракт.

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Тема
Рынок газа
Место
Польша
Тег
Газпром
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Н Олег
Н Олег
весь ОПАЛ лежит в Германии -- от терминала до чешской границы ... немцам придётся решать проблему -- как им у себя доставить и распределить российский газ? .... безусловно ...... чехам доставит неприятности ограничение поставок дешёвого газа? .... непременно ... какой результат получат поляки? --- ненависть к себе немцев и чехов --- именно это и трэба....
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Asiatour Asiatour
Asiatour Asiatour
Фуфло. Решение ниочём. Где взять «другой» газ?
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Кокорин Виктор
Кокорин Виктор
Германия и Еврокомиссия отменит это решение суда что два пальца об асфальт. Газопровод OPAL строился специально только для СП-1 и других подключений поставщиков не имеет, так что не ссыте в компот энергонезависимые.
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