Польша снимет часть карантинных ограничений: чего ждать заробитчанам

В Польше постепенно ослабляют карантинные ограничения. В начале мая будет введен второй из четырех этапов послабления. Там ждут украинских работников, но с рядом ограничений.

Об этом говорится в публикации на ТСН. Начиная от 4 мая в стране при условии соблюдения правил безопасности открываются отели и хостелы, торговые центри и другие точки торговли. Также, начиная с 6 мая, власти открывают детские сады.

Жители и впредь должны носить защитные маски в общественных местах.

Работа за границей

Кто имеет право въезжать в Польшу

Польша остро ощущает нехватку “рабочих рук”. Там заявили, что готовятся организовывать чартерные рейсы для украинцев, чтобы те ехали на работу даже во время карантина.

Второй этап ослабления ограничений не принесет каких-либо изменений на границе между странами. Официально ограничения на въезд в Польшу действуют до 3 мая, но Варшава обещала эти ограничения удлинить.

Несмотря на то, что на границе с Польшей действуют определенные запреты, попасть туда все же можно. Официальный сайт польских пограничников опубликовал правила пересечения границы.

Въезжать в Польшу имеют право:

граждане Польши;

иностранцы, которые являются супругами или детьми граждан Польши или находятся под их постоянным надзором;

иностранцы, которые имеют польскую карту;

главы дипломатических представительств и сотрудники дипломатического и консульского персонала миссии, то есть лица, имеющие дипломатическую степень и члены их семей;

иностранцы, которые имеют право на постоянное или временное проживание на территории Польши;

иностранцы, имеющие право работать на территории Польши, то есть иностранцы, которые имеют право выполнять работу на тех же условиях, что и польские граждане, которые имеют разрешение на работу, сезонное разрешение на работу, декларацию о назначении работы иностранцу на территории Польши;

в особо обоснованных случаях, не указанных выше, командир пограничного поста после получения согласия начальника пограничной службы может разрешить иностранцу въезжать на территорию Польши;

иностранцы, управляющие автомобилем, который используется для перевозки товаров.

Все, кто прибывает из-за границы, должны пройти обязательный 14-дневный карантин. Это не касается водителей, которые перевозят груз.

Как и ранее на украинско-польской границе работают два пункта пропуска: Ягодин-Дорохуск и Краковец-Корчова.

Как Польша будет выходить из карантина

Власти страны не определила четких сроков введения третьего и четвертого этапов ослабление карантина. По словам премьера Моравецкого, Варшава придерживается “гибкого плана”.

Третий этап

открытие парикмахерских и салонов красоты;

открытие магазинов в торговых центрах со значительными ограничениями;

гастрономия – открытия заведений питания с ограничениями;

спортивные мероприятия до 50 человек (на открытом пространстве, без участия зрителей)

организация ухода за детьми, школы.

Четвертый этап

открытие массажных салонов и соляриев;

разрешат занятия в тренажерных залах и фитнес-клубах;

театры и кинотеатры запустят в новом санитарном режиме.

“Следующие этапы возвращения к нормальной жизни будут вводиться постепенно, когда рост заболеваемости будет низким”, – добавили на сайте польского правительства.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин в 2020 году планирует вложить 100 млрд грн в дорожное строительство. Это позволит создать не менее 170 тысяч новых рабочих мест, в том числе в смежных отраслях.

Правительство не хочет отпускать заробитчан, которые вернулись в Украину из-за закрытия границ в связи со вспышкой COVID-19, обратно на работу в другие страны.

Правительство Украины планирует создать в стране около полмиллиона рабочих мест. При этом зарплата будет варьироваться от 6 до 8 тысяч гривень.

В Украине есть более 150 тысяч рабочих мест в различных инфраструктурных и смежных отраслях. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.