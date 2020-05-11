Польша получила все необходимые разрешения для прокладки газопровода Baltic Pipe после одобрения строительства Швецией.

Об этом говорится на сайте польского оператора Gaz-System, который строит газопровод вместе с датской компанией Danish Energinet SOV. Министерство предпринимательства, энергетики и связи Швеции приняло решение 7 мая.

Baltic Pipe позволит транспортировать природный газ через Балтийское море из Норвегии в Польшу.

"Мы очень рады, что получили разрешение на строительство от правительства Швеции, и мы очень ценим быстрое и бесперебойное рассмотрение нашей заявки. Это решение показало, что правительство Швеции признает важность проекта не только для Польши и Дании, но и для всего Европейского Союза, для усиления сотрудничества между странами-членами ЕС и, возможно, больше для того, чтобы стать независимыми от поставок природного газа из России", – подчеркнул президент GAZ-SYSTEM Томаш Степень.

Протяженность трубопровода в исключительной экономической зоне Швеции составит около 85 километров. В целом длина подводной части составит около 275 километров.

Начало строительства газопровода запланировано на вторую половину 2020 года. За прокладку будет отвечать итальянская компания Saipem. Работы в море запланированы на лето 2021 года.

С октября 2022 года по трубопроводу должен быть транспортирован природный газ из месторождений на норвежском континентальном шельфе. По нему можно будет транспортировать в Польшу 10 миллиардов кубометров газа в год.

Общая стоимость строительства Baltic Pipe составляет более 1,5 миллиарда евро.

Газопровод. Иллюстрация Укринформ

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