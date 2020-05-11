Польша получила разрешения на масштабное строительство газопровода Baltic Pipe
Польша получила все необходимые разрешения для прокладки газопровода Baltic Pipe после одобрения строительства Швецией.
Об этом говорится на сайте польского оператора Gaz-System, который строит газопровод вместе с датской компанией Danish Energinet SOV. Министерство предпринимательства, энергетики и связи Швеции приняло решение 7 мая.
Baltic Pipe позволит транспортировать природный газ через Балтийское море из Норвегии в Польшу.
"Мы очень рады, что получили разрешение на строительство от правительства Швеции, и мы очень ценим быстрое и бесперебойное рассмотрение нашей заявки. Это решение показало, что правительство Швеции признает важность проекта не только для Польши и Дании, но и для всего Европейского Союза, для усиления сотрудничества между странами-членами ЕС и, возможно, больше для того, чтобы стать независимыми от поставок природного газа из России", – подчеркнул президент GAZ-SYSTEM Томаш Степень.
Протяженность трубопровода в исключительной экономической зоне Швеции составит около 85 километров. В целом длина подводной части составит около 275 километров.
Начало строительства газопровода запланировано на вторую половину 2020 года. За прокладку будет отвечать итальянская компания Saipem. Работы в море запланированы на лето 2021 года.
С октября 2022 года по трубопроводу должен быть транспортирован природный газ из месторождений на норвежском континентальном шельфе. По нему можно будет транспортировать в Польшу 10 миллиардов кубометров газа в год.
Общая стоимость строительства Baltic Pipe составляет более 1,5 миллиарда евро.
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