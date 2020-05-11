Главная Новости
11 мая • обновлено в 22:20
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

Польша получила разрешения на масштабное строительство газопровода Baltic Pipe

1.1т
Читать материал на украинском

Польша получила все необходимые разрешения для прокладки газопровода Baltic Pipe после одобрения строительства Швецией.

Об этом говорится на сайте польского оператора Gaz-System, который строит газопровод вместе с датской компанией Danish Energinet SOV. Министерство предпринимательства, энергетики и связи Швеции приняло решение 7 мая.

Baltic Pipe позволит транспортировать природный газ через Балтийское море из Норвегии в Польшу.

"Мы очень рады, что получили разрешение на строительство от правительства Швеции, и мы очень ценим быстрое и бесперебойное рассмотрение нашей заявки. Это решение показало, что правительство Швеции признает важность проекта не только для Польши и Дании, но и для всего Европейского Союза, для усиления сотрудничества между странами-членами ЕС и, возможно, больше для того, чтобы стать независимыми от поставок природного газа из России", – подчеркнул президент GAZ-SYSTEM Томаш Степень.

Протяженность трубопровода в исключительной экономической зоне Швеции составит около 85 километров. В целом длина подводной части составит около 275 километров.

Начало строительства газопровода запланировано на вторую половину 2020 года. За прокладку будет отвечать итальянская компания Saipem. Работы в море запланированы на лето 2021 года.

С октября 2022 года по трубопроводу должен быть транспортирован природный газ из месторождений на норвежском континентальном шельфе. По нему можно будет транспортировать в Польшу 10 миллиардов кубометров газа в год.

Общая стоимость строительства Baltic Pipe составляет более 1,5 миллиарда евро.

Газопровод. Иллюстрация

Газопровод. Иллюстрация

Укринформ

Как писал OBOZREVATEL, российский монополист "Газпром" приготовился к резкому падению спроса на экспорт газа из-за пандемии коронавируса и экономического кризиса. По оценкам компании, падение составит 16,4%.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Рынок газа" на OBOZREVATEL.

Автор
Дарья Дурова
Темы
Рынок газа газопровод
Место
Польша
Теги
транзит газа газ газопровод
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
15
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Экономика Рынки и компании

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 15 648.

    Вылечились: 3288. Умерли: 408.

  • В мире заболели более 4,2 млн человек, погибли – 285 тысяч.

  • В Украине открылись салоны красоты, кафе и магазины: фоторепортаж массовых гуляний.

  • Что случится, если вакцину против коронавируса никогда не изобретут: ученые дали ответ.

  • Эксперты признали закрытие парков в Украине из-за карантина фикцией.

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги