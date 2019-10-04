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4 октября • обновлено в 10:00
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/ Рынки и компании

Польша резко откажется от российского газа: названа решающая дата

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Польша планирует полностью отказаться от российского газа к концу 2022 года.

Об этом заявил уполномоченный правительства республики по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, сообщает "Лента".

По словам Наимского, на данный момент больше всего газа страна получает из России. Однако Польша собирается отказаться от этого контракта в конце 2022 года. Альтернативой российским поставкам станут новый СПГ-терминал в Свиноуйсьце и газопровод Baltic Pipe.

"После 2022 года эта проблема будет решена, весь импорт газа в Польшу будет поступать с другого направления", — заявил Наимский, уточнив, что новыми поставщиками могут стать США и Катар.

Терминал по приему сжиженного природного газа (СПГ) в Свиноустье после расширения сможет давать до 7,5 млрд кубометров регазифицированного газа в год. По газопроводу Baltic Pipe из Норвегии предполагаются поставки еще восьми миллиардов.

Польша резко откажется от российского газа: названа решающая дата

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Рынок газа
Место
Польша
Тег
транзит газа
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Mega Death
Mega Death
Литва уже отказалась Бугага. И полякам американцы будут впаривать российский СПГ под видом американского. Зачем гонять танкеры через океан, когда можно купить у русских рядышком и продать тупым поленьям с хорошей маржой)) К примеру глупые xoxлы так делают уже давно , только с углем))
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Норвегия старым то клиентам сокращает поставки - куда ей до новых то - украинцы потомки поляков (со смесью татарской крови) теперь понятна тупость обоих наций
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