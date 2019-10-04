Польша резко откажется от российского газа: названа решающая дата

Польша планирует полностью отказаться от российского газа к концу 2022 года.

Об этом заявил уполномоченный правительства республики по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, сообщает "Лента".

По словам Наимского, на данный момент больше всего газа страна получает из России. Однако Польша собирается отказаться от этого контракта в конце 2022 года. Альтернативой российским поставкам станут новый СПГ-терминал в Свиноуйсьце и газопровод Baltic Pipe.

"После 2022 года эта проблема будет решена, весь импорт газа в Польшу будет поступать с другого направления", — заявил Наимский, уточнив, что новыми поставщиками могут стать США и Катар.

Терминал по приему сжиженного природного газа (СПГ) в Свиноустье после расширения сможет давать до 7,5 млрд кубометров регазифицированного газа в год. По газопроводу Baltic Pipe из Норвегии предполагаются поставки еще восьми миллиардов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

17 октября 2018 года стало известно, что в Польше государственная нефтегазовая компания PGNiG подписала два долгосрочных контракта с американскими фирмами Venture Global Calcasieu Pass и Venture Global Plaquemines LNG на поставку сжиженного газа.

В апреле 2019 года стало известно, что Польша по итогам первого квартала 2019 года более чем на 1 млрд кубометров сократила импорт газа из Российской Федерации.

28 августа 2019 года сообщили, что польская государственная компания PGNiG с 2022 года рассчитывает покупать в Соединенных Штатах крупные объемы сжиженного природного газа.

29 августа сообщили, что Украина договорилась о поставках американского природного газа через Польшу.

6 сентября стало известно, что на газовом рынке Европейского Союза грядут большие перемены, которые ударят по России. В частности, Польша готовится стать главным газовым хабом Восточной Европы

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