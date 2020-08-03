Польша оштрафовала "Газпром" из-за "Северного потока-2"

Польский антимонопольный регулятор оштрафовал Газпром на 213 млн злотых (50 млн евро) из-за отказа от сотрудничества в деле по строительству "Северного потока-2".

Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора в понедельник, 3 августа. Там отметили, что это максимально возможный размер штрафа в этой ситуации.

"Глава UOKiK Томаш Хростный наложил штраф на сумму около 213 млн злотых (50 млн евро) на "Газпром". Это результат отсутствия сотрудничества в разбирательстве, которое проводится в связи со строительством газопровода "Северный поток-2", – сказано в сообщении.

В чем обвинили Россию

Наложение штрафа на "Газпром" связано с продолжающейся процедурой создания консорциума для финансирования строительства "Северного потока-2", на которую UOKiK не дал согласия. В связи с этим президент UOKiK Хростный предъявил обвинения шести компаниям: "Газпрому" из России, Engie Energy из Швейцарии и четырем из Нидерландов: Uniper, OMV, Shell и Wintershall.

Также президент UOKiK попросил "Газпром" предоставить документы, имеющие отношение к делу. Однако российская компания отказалась предоставить информацию, хотя юридически была обязана это сделать.

"В начале 2020 года мы попросили "Газпром" предоставить нам контракты, заключенные его дочерним предприятием с другими компаниями, которые финансируют строительство "Северного потока-2". Компания не предоставляла эту информацию. На мой взгляд, это преднамеренный акт, который должен был помешать продолжению разбирательства. Нарушение законодательства Польши – государства-члена ЕС, будет подвергаться финансовым санкциям", – сказал Хростный.

Как сообщал OBOZREVATEL, польский концерн PGNiG решил принять участие в суде по делу об освобождении российского газопровода в обход Украины "Северный поток–2" от требований обновленной Газовой директивы ЕС.

Украина и Польша договорились предпринимать дальнейшие шаги, чтобы не допустить реализации "Северного потока-2".