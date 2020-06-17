Польша запретила пассажирские авиаперевозки: Украина в списке

Власти Польши 16 июня ограничили международные авиаперелеты в стране, из-за чего рейсы из Украины оказались под запретом.

Это предусмотрено распоряжением №1050. Оно вступило в силу 17 июня и будет действовать до 30 июня, сообщил Avianews.

Запрет распространяется на рейсы из всех стран за исключением членов ЕС, Швейцарии, Норвегии, Исландии. Отдельно указано, что также запрещены рейсы из Великобритании и входящих в ЕС Швеции и Португалии.

Отменили рейсы из Украины

17 июня лоукостер Wizz Air отменил рейсы из Киева в Варшаву и Краков, которые еще накануне рассчитывал выполнять. Компания Ryanair закрыла продажи билетов на маршрут Киев-Краков, который планировала возобновить в июне.

Как сообщал OBOZREVATEL, аэропорт "Киев" имени Игоря Сикорского (Жуляны) 17 июня возобновил регулярное международное авиасообщение.

Ранее аэропорт "Борисполь" обнародовал список правил, которые стоит соблюдать пассажирам, чтобы обезопасить себя от заражения коронавирусом.